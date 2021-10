„Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ ist der Titel einer Schulungsreihe, welche ab Mitte Oktober 2021 starten wird. Dieses Kursangebot wurde insbesondere auf den ländlichen Raum zugeschnitten mit dem Ziel, Grundkenntnisse und erste praktische Qualifikationen in den Bereichen „Der Mensch im Alter“, „häusliche Krankenpflege“ und „Grundlagen der Betreuung älterer Menschen“ zu vermitteln. Der Kurs ist in drei Teile gegliedert, je Teil finden sechs Abende statt. Initiiert hat diese Veranstaltungsreihe die Nachbarschaftshilfe „Wir für Sie e.V.“ in Zusammenarbeit mit der Katholischen Landfrauenbewegung und der AOK-Pflegekasse. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat mit Julia Merz, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe „Wir für Sie e.V.“, über die Schulungsreihe gesprochen.

Welche Menschen möchten Sie mit dieser Kursreihe ansprechen?

Pflegende Angehörige, egal ob von älteren oder jüngeren pflegebedürftigen Personen können hier sicher viele weitere Informationen für Ihren Alltag gewinnen. Ebenso möchten wir gerne auch Helferinnen und Helfer von Nachbarschaftshilfevereinen, auch aus der gesamten Region, nicht nur von unserem Verein ansprechen und ihnen Möglichkeiten zum Einstieg in diese Thematik zu geben. Und selbstverständlich können alle Interessierten, egal ob sie sich in der organisierten NBH einbringen möchten oder einfach so gerne teilnehmen.

Was ist das Ziel für die Teilnehmer?

Durch unser Angebot möchten wir Hilfestellung leisten und fundiertes Wissen vermitteln. Alle Dozenten arbeiten hauptberuflich im Kranken- und Pflegebereich. Teilnehmer können also von sehr erfahrenen und routinierten Fachkräften Wissen erhalten. Ziel ist es, dass ältere und pflegende Personen sollen so lange wie möglich im vertrauten heimischen Umfeld leben können. Die Fortbildungsabende befassen sich zum Beispiel mit Themen wie der körperlichen und geistig-seelischen Veränderung im Alter, der Bewegungsunterstützung und den gesetzlichen Unterstützungsmöglichkeiten.

Besteht auch die Möglichkeit nur einzelne Termine zu besuchen?

Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Die Termine sind sehr großzügig gelegt, sodass zwischen den einzelnen Kursteilen Pausen sind. Die Kurstermine und auch Veranstaltungsorte sind im Flyer konkret festgelegt und beschrieben.

Was möchten Sie unseren Lesern zu dieser Schulungsreihe besonders ans Herz legen?

Egal ob man jung oder alt ist – das Thema betrifft jeden. Den einen früher, den anderen später. Umso wichtiger ist es, dass man sich mit dem Thema frühzeitig und umfangreich auseinandersetzt um einer Überforderung und Unwissenheit im Ernstfall vorzubeugen. Es haben sich bereits zehn Personen angemeldet. Die Teilnehmergruppe ist bunt gemischt - jung, alt, männlich, weiblich. Wir freuen uns über jede Anmeldung!

Kursteil eins beginnt am 13. Oktober 2021 in Rietheim-Weilheim und findet wöchentlich, mittwochs, von 19 bis 21.15 Uhr statt. Kursteil zwei wird voraussichtlich ab Januar 2022 in Talheim stattfinden, Kursteil drei ab Februar 2022 in Seitingen-Oberflacht. In Zusammenarbeit mit der Katholischen Landfrauenbewegung und der AOK-Pflegekasse ist es „Wir für Sie e.V.“ möglich, eine solche Fortbildung kostenlos anbieten zu können. Teilnehmer, welche alle 18 Fortbildungsabende besuchen, erhalten ein Zertifikat. Flyer mit ausführlichen Informationen erhalten Sie auf den Rathäusern der Mitgliedsgemeinden Tuttlingen-Eßlingen, Durchhausen, Gunningen, Hausen o.V., Seitingen-Oberflacht, Talheim, Tuttlingen-Möhringen und Rietheim-Weilheim. Bei Fragen stehen gerne die in der jeweiligen Gemeinde die zuständigen Einsatzleiterinnen oder die Geschäftsführerin Frau Julia Merz zur Verfügung.