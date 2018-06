„So knappe Entscheidungen gibt es sonst eher selten“

Über die Entscheidung zur Fußgängerzone und deren Auswirkungen sprach Redakteurin Ingeborg Wagner mit Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck.

Herr Beck, die Abstimmung war sehr unübersichtlich. Wie ist das Votum denn tatsächlich ausgefallen?

Für die Ausweitung des sanierten Bereiches und das Lupfen des Kostendeckels stimmten 16 Gemeinderäte, 15 waren dagegen, vier enthielten sich. Beim Fontänenfeld stimmten 16 dafür und 19 dagegen. Wir führen aus gutem Grund keine Namensprotokolle über die Abstimmungen der Räte.

Sind Sie sicher, dass die Stimmen korrekt ausgezählt wurden?

Das Ergebnis der Abstimmung war für mich klar. Ich habe absichtlich nicht selbst gezählt, sondern meine Bürgermeister Emil Buschle und Willi Kamm gebeten, das zu übernehmen. Das Ergebnis liegt vor, an das halten wir uns, wenn nicht noch ein entsprechender Antrag kommt.

Im Gemeinderat kam der Wunsch auf, nochmals abzustimmen. Wieso sind Sie dem nicht nachgekommen?

Dieser Wunsch kam nicht vom Gemeinderat, sondern von Herrn Bensch. Ich überfahre in den Abstimmungen niemanden, über solche Fragen lasse ich immer positiv abstimmen. Ich frage, wer folgt dem Antrag A, wer Antrag B. Das ist damit dann beendet. Wenn ich anfange, Abstimmungen zu wiederholen, kann ich künftig über jede Entscheidung mehrfach abstimmen lassen.

Wie haben Sie abgestimmt?

Ich trage in jedem Fall die Vorschläge der Verwaltung mit, alles andere wäre widersinnig. Ich habe also beim Antrag Hilzinger mit nein gestimmt, den Antrag Ulrike Martins hätte ich auch nicht mitgetragen. Beim Union-Areal stehen ohnehin Veränderungen im öffentlichen Straßenraum an, daher habe ich leichten Herzens für eine Verschiebung der Straßensanierung der Außenachsen gestimmt, da uns das wieder einholen wird. Bei der Wasserfontäne war ich dafür, das war ja unser Vorschlag. Das wäre schließlich etwas Neues in der Stadtmitte gewesen, jetzt sind es im Grunde genommen neue Beläge und eine neue Beleuchtung.

Was bringt die Entscheidung vom Montagabend nun in nackten Zahlen mit sich? Und beim Bauzeitenplan?

Das sind 1,1 bis 1,2 Millionen Euro Baukosten mehr, allerdings derzeit nur als Kostenschätzung. Wir wissen nicht, wie sich die Preise entwickeln. Der Markt ist so voll, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt, wir sind froh, wenn ein Handwerker zur Verfügung steht. Beim Bauablauf sind wir im Grunde jetzt wieder da, wie es in der Broschüre zur Fußgängerzone dargestellt wurde – nur ohne die Wasserfontäne.

Kann sich die Stadt Tuttlingen diese Entscheidung überhaupt leisten? Oder müssen nun andere Projekte gestrichen werden?

Nein, streichen müssen wir deshalb nichts, aber schauen, dass wir den Gesamthaushalt gut im Blick haben.

Im Gemeinderat ist angesprochen worden, dass das Fontänenfeld durch Sponsoren oder private Träger finanziert werden könnte.

Wenn jemand auf die Stadt zukommt, der das übernimmt, würde ich mich freuen. Beim Josefs-Brunnen gab es das ja bereits, auch beim Aesculap-Kreisverkehr, bei dem uns Aesculap 500000 Euro für die Gestaltung der Kreiselmitte zur Verfügung gestellt hat. Allerdings liegen die Unterhaltskosten bei der Stadt, das wäre auch beim Fontänenfeld der Fall mit 24000 Euro im Jahr.

Wie überrascht waren Sie am Montagabend in der Sitzung?

Ich war schon überrascht, zumal die CDU-Fraktion ja der Erfinder des Deckels war. Mit dieser Abstimmung ist diese Entscheidung geradezu pulverisiert worden. Aber so souverän ist der Gemeinderat, der darf das entscheiden. Solch knappe Entscheidungen gibt es sonst eher selten. So überrascht wie wir von der Verwaltung waren viele auch im Gremium, auch bei der CDU. Ich denke nicht, dass der Antrag Joachim Hilzingers vor der Sitzung abgesprochen war. Im Grunde aber liebe ich solche Sitzungen wie am Montag, wenn es richtig lebhaft wird, das könnte es öfters geben. Auch würde ich mir mehr Interesse der Bürger wünschen. Aber vielleicht verfolgen diese ja die Debatte zeitnah über Facebook.

Wie meinen Sie das?

Es gibt Räte, die sind bei solch einer Abstimmung abgelenkt, weil sie in Echtzeit die Debatte über Facebook kommunizieren. Das ärgert mich schon, denn es ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe eines Gemeinderats, als Reporter aus dem Gremium zu wirken. Da würde ich mir wünschen, die Meinung mündlich im Rat zu äußern. Wer während der Sitzungen etwas schreibt, sollte selber prüfen, ob er seinem Rollenverständnis gerecht wird.