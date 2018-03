So arbeitet Tuttlingens größte Küche

Die alte Schmiede im Herzen von Aesculap ist seit mehreren Monaten täglich Anlaufstelle für mehr als Tausend Mitarbeiter des Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmens. Denn hier ist das Betriebsrestaurant untergebracht. Jeden Tag werden im Schnitt 1200 Mittagessen ausgegeben, bis zu 800 Menschen können gleichzeitig essen. Keine Küche in Tuttlingen dürfte größer sein.

Küchenmeister Norbert Burri, der diesen Job seit 25 Jahren inne hat, schwärmt von den kurzen Wegen an seinem neuen Arbeitsplatz. Und das, obwohl der Küchen- und Ausgabenbereich stattliche 80 Meter Länge misst. Doch das Konzept sei gut durchdacht. Jede Küche – Spülküche, Kalt-, Zentral-, Salat- und Fleischküche – hat eine eigene Lagerspange. „Das ist eine sehr große Erleichterung“, findet Burri.

200 Kilo Trockennudeln, Minimum 70 Kilo Reis – das sind ganz normale Wochenwerte des Betriebsrestaurants. 28 Mitarbeiter kümmern sich um Zubereitung und Ausgabe des Essens, wobei das Kantinen-Team auch vier Verkaufsräume mit Heißtheke und 50 Automaten im Betriebsgelände bestückt. „Wir haben rund 4000 Kundenkontakte am Tag“, erklärt der Chef de Cuisine.

Mit der Neueröffnung der Kantine sind die Anforderungen an ihn und sein Team gestiegen. „Wir kochen jetzt abwechslungsreicher.“ Dafür habe er das Personal um zwei Köpfe aufstocken dürfen. Vegetarisches Essen ist seit mindestens zehn Jahren Standard. Bei Aesculap ist es immer Menü 2, das zudem kaloriengedeckelt auf maximal 600 Kalorien ist. Vier Gerichte stehen täglich zur Auswahl, darunter immer wieder vegane Gerichte. „Das ist im Kommen“, bestätigt Burri. Falls kein Veganer-Essen ausgewiesen ist, beraten die Mitarbeiter ihre Kunden, was sie bedenkenlos essen können.

Zu einem Mittagsmenü gehören Suppe, Hauptgericht und Dessert, Salat wird in der Regel mit dem Hauptgericht ausgegeben. Zusätzlich kann man sich Gemüse schöpfen oder weitere Sättigungsbeilagen wie Nudeln oder Reis. „Das wird so gut angenommen, dass wir an Gemüse 50 bis 80 Kilo mehr pro Tag brauchen“, erklärt Nobert Burri. Ihn freut das, denn er will die Leute nicht nur satt machen, sondern ausgewogen ernähren. Burri: „Wer gut und gesund isst und sich in der Pause wohl fühlt, der bringt auch gute Leistungen. So lautet unsere Devise.“

Eine Mahlzeit kostet pauschal 3,60 Euro, inklusive drei Sorten Wasser zur Auswahl. Zuckerwasser gibt’s hier nicht. Nur für Besonderheiten, wie Lachsfilet oder Rumpsteak, fallen zwei Euro mehr an. Auch diese Gerichte laufen in der Regel gut – „Essen hat heutzutage wieder einen viel höheren Stellenwert“, hat der Kantinenchef beobachtet.

Der große Ansturm

11.30 Uhr. Noch liegt der große Essensbereich im Dunkeln. Die Rollläden – meterhohe Bilder mit Arbeitsszenen aus der alten Schmiede hin zum Selbstbedienungs- und Küchenbereich – sind unten. Dabei herrscht in der Küche bereits seit einiger Zeit Hektik. Statt alles vorzukochen und bis zum großen Ansturm stundenlang warm zu halten, wird hier vieles in frischen Chargen auf- und nachgelegt. Das hat neben dem besseren Nährstoffgehalt im Essen auch den Vorteil, dass Zutaten, die doch nicht gebraucht werden, mit einem Schnellkühler innerhalb von Minuten wieder runtergekühlt und die Waren so bedenkenlos wiederverwendet werden können. Dadurch wird weniger weggeworfen.

Die Currywurst-Sauce ist geheim

Zu den Bestsellern auf der Speisekarte gehören natürlich Schniposa (Schnitzel, Pommes und Salat), Linsen mit Spätzle und „die berühmte Aesculap-Currywurst“, sagt Burri schmunzelnd. Die Soße ist selbst gemacht, ein Gemisch aus Cola, Orangensaft und löslichem Kaffee, und fällt natürlich unter das Betriebsgeheimnis. Nicht so die Kässpätzle, ebenfalls ein Gericht, das immer gut geht. „700 bis 800 Portionen bekommen wir davon sicherlich weg“, sagt Burri.

Nur ein Murmeln ist zu hören

11.45 Uhr: Die Rollläden gehen hoch, die ersten hungrigen Aesculapier betreten den Kantinenbereich. Gegessen wird in vier Gruppen, die Mitarbeiter aus der Produktion machen in der Regel den Anfang. Bis 14 Uhr ist Essenszeit, um auch die Schichtarbeiter bedienen zu können.

Gegen 12.30 Uhr wird’s dann richtig voll, dann müssen die Mitarbeiter an den langen Tischen zusammenrücken. Kaum ein Stuhl bleibt frei.

Jetzt zeigt sich der heimliche Star des neuen Restaurants: die schallabsorbierende Decken- und Rückenwand. Von den vielen Hundert Leuten in dem riesigen, hohen Raum hört man gerade mal ein Murmeln – mehr nicht. Nur „Mahlzeit“ klingt hier und da heraus. Ebenfalls!