Situation um Aufzüge am Tuttlinger Bahnhof wird zur Posse

Wann die Aufzüge am Tuttlinger Bahnhof endlich reibungslos funktionieren werden, weiß niemand so genau. Zumindest liefert die Deutsche Bahn nun aber eine Erklärung, warum es immer wieder zu Ausfällen kommt: Die Firma, die mit den Reparaturen beauftragt war, ist insolvent gegangen.

Wie berichtet, hatte am Wochenende erneut ein Aufzug am Tuttlinger Bahnhof nicht funktioniert. Weil sich Beschwerden auch in den Tagen zuvor gehäuft hatten, hatte sich Oberbürgermeister Michael Beck in einem Brief an die Deutsche Bahn gewandt und nachhaltige Maßnahmen gefordert.

Restarbeiten fallen noch an

Auf unsere Nachfrage zur Ursache der Ausfälle schreibt nun Roland Kortz, Pressesprecher der Deutschen Bahn: „Ursache für die Störungen waren die noch nicht durchgeführten Restarbeiten an den Aufzügen respektive die daraus erwachsenden Mängel.“ Im vergangenen Jahr wurde die Aufzugtechnik erneuert. Allerdings müssten unter anderem noch Stahlbauarbeiten durchgeführt und die Schächte innen beschichtet werden, heißt es weiter.

Ein Umstand verzögert diese Arbeiten allerdings: Die Firma, die sie hätte erledigen sollen, ist insolvent. Nun soll die Aufzugsfirma Schindler die Restarbeiten übernehmen. Sie seien auf Ende April terminiert, heißt es von der Bahn. Das heißt auch: Bis dahin kann es weiter zu Ausfällen kommen.

Die gute Nachricht: Stand Dienstagabend liefen alle Aufzüge. Und auch das nachgerüstete Fehlermeldesystem läuft wohl. Die Störungen vom Wochenende seien sofort angezeigt und unmittelbar bearbeitet worden, sagt Bahnsprecher Kortz.

Ähnlich in Singen

Auch in Singen müssen Bahnreisende seit einigen Monaten mit den Treppen vorlieb nehmen. Zwar wurden die alten Aufzüge laut Bahn gegen neue ausgetauscht. Das hatte sich aufgrund der Witterung und der Grippewelle, unter der auch Mitarbeiter der Reparaturfirma litten, aber verzögert. Nun sind die Aufzüge drin, aber nicht in Betrieb. Die Abnahme durch den TÜV steht noch aus.