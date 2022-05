Sissi Perlinger weiß, „worum es wirklich geht“

Im Rahmen einer Sonderveranstaltung der Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ in der Stadthalle Tuttlingen ist am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr Sissi Perlinger zu Gast. Sie präsentiert ihr aktuelles Programm „Die Perlingerin – worum es wirklich geht“. Es ist auch der letzte Kleinkunstabend der Saison, die danach bis Ende September in die Sommerpause geht, teilen die Veranstalter mit.

Eine „politisch-humorvolle Therapiestunde zur Rettung unseres Planeten“ verspricht die Comedienne und politische Kabarettistin, Schauspielerin, „Enten-Trainerin“, Bühnenschamanin und Sängerin mit drei Oktaven Sissi Perlinger für ihren Auftritt in Tuttlingen. Westliche und östliche Philosophien hat die Perlinger auf der Suche nach dem Sinn des Lebens fürs neue Programm unter die Lupe genommen. In einem Rollenspiel lässt Sissi Perlinger einen türkischen Gemüsehändler, einen Neonazi, eine linke Kiez-Psychologin und einen Penner in einem Kreuzberger Park kontrovers und amüsant über die politische Lage in Deutschland streiten. Und die musikalische Untermalung ihrer Texte übernimmt die „Kaiserin der gehobenen Lachkultur“ als Ein-Frau-Orchester gleich selbst, extrem groovig, indem sie mit den Händen Gitarre und mit den Füßen gleichzeitig Schlagzeug spielt. Sissi Perlinger kitzelt die Glücks-Synapsen ihrer Zuschauer und gibt tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und höchst politische Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen.

Karten für diese Veranstaltung in der Stadthalle Tuttlingen gibt es noch bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT zum Einheitspreis von 28,50 € (inkl. VVK-Gebühr) im verbilligten Vorverkauf. Online sind Karten unter www.tuttlinger-hallen.de zu haben. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet. Tickets gibt es zudem auch an der Abendkasse am Freitag ab 19 Uhr.