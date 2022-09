Singstunde einmal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 26. August, war eine außergewöhnliche Singstunde. Statt im Probelokal um 20.15 Uhr fanden sich die Sänger schon um 19 Uhr ein, um auf Sängerwerbung im Ort zu gehen. An zwei verschiedenen Plätzen im Ort erfreuten die Sänger Zuhörer und Anwohner mit einem spontanen Kurzauftritt und verschiedenen Liedern aus ihrem Repertoire wie zum Beispiel „Des Abends um halb Neune“. Es bleibt zu hoffen, dass die musikalischen Darbietungen bei so manchem männlichen Anwohner Lust auf mehr gemacht haben und ein Beitritt zum Männergesangverein Liederkranz schmackhaft gemacht haben. Singstunde ist immer freitags um 20.15 Uhr im Probelokal „Weißes Schulhaus“. Ansprechpartner ist der erste Vorstand Rolf Baumann.

Im Anschluss daran weihten die Sänger feierlich eine lange Holzbank mit Widmung bei den „Drei Kreuzle“ anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Vereins im Jahr 2020 ein. Ein besonderer Dank gilt hierbei Fred Theilmann für den Bau dieser wunderschönen Jubiläumsbank, ebenfalls Ortsvorsteher Franz Schilling für Erlaubnis zur Aufstellung. Möge diese Bank vielen Menschen Rast bieten und Freude bereiten!