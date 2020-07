Singener Cano eröffnet am 19. November

Endspurt für das Cano: Die Bauarbeiten für das neue Shopping-Center in Singen liegen im Zeitplan, der Eröffnungstermin steht fest: Das Cano wird am Donnerstag, 19. November, um 8 Uhr erstmals seine Türen für die Besucher öffnen. Mit rund 85 Fachgeschäften, Restaurants, Cafés und Dienstleistungsbetrieben auf rund 16 000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist es größer dimensioniert als das Lago in Konstanz.

Die seit Jahresanfang in Singen ansässige Center-Managerin Carolin Faustmann blickt mit Vorfreude auf die Eröffnung. Der Rohbau für die drei Verkaufsebenen sei bereits abgeschlossen. Bis Mitte August werden die darüber liegenden Parkflächen fertiggestellt. Im Innenbereich werden derzeit Estrich- und Fliesenarbeiten ausgeführt, Trockenbauwände,Decken und Türen eingebaut, Fassadenteile und Geländer hergestellt sowie technische Installationen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro vorgenommen.

Bis zur Fertigstellung werden rund 350 Türen eingebaut, 7500 Quadratmeter Fliesen und etwa 25 000 Quadratmeter Trockenbauwände und -decken verbaut sein. Die Hauptsprinklerleitung umfasst eine Länge von ca. 2500 Metern. Ebenso wurden bereits sämtliche Fahrtreppen und Aufzüge montiert, darunter acht Fahrtreppen und fünf Aufzüge in der Mall. Die Außenhaut des Gebäudes nimmt ebenfalls Gestalt an. Momentan erfolgen u.a. der Einbau der Verglasungen und die Fassadenarbeiten im Erdgeschoss und Obergeschoss.

Auch die ersten Mietflächen wurden laut einer Pressemitteilung des Betreibers ECE bereits übergeben: Edeka und Norma haben mit dem Ausbau ihrer Geschäfte begonnen. Weitere Einzelhändler werden ihre angemieteten Flächen im August und September übernehmen, bevor im Oktober dann die meisten Mieterpartner ihre Flächen beziehen.

Das Cano liegt gegenüber vom Bahnhof und an der Haupteinkaufsachse August-Ruf-Straße. Rund um das Center werden von der Stadt Singen bis zum Herbst ebenfalls umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. So werden die Bahnhofstrasse, August-Ruf-Straße, Hegaustraße und Alpenstraße komplett erneuert, ein Kreisverkehr angelegt und ein neuer Busbahnhof erstellt. Bernd Häusler, Oberbürgermeister der Stadt Singen, sagt: „Die gleichzeitige Fertigstellung des Shopping-Centers und des im Umbau befindlichen Bahnhofsumfelds verleihen der Stadt wichtige Impulse für die fortschreitende städtebauliche Weiterentwicklung. Beide Projekte tragen gleichermaßen dazu bei, die Zentralität zu erhöhen und das Image von Singen zu stärken.“

Das Nahversorgungsangebot soll vor allem durch die Ankermieter Edeka, Norma, dm und das Kleinkaufhaus Müller gestärkt werden. Mehr als die Hälfte der Shops im Cano seien neue Konzepte, die es bislang in der Stadt noch nicht gegeben nhabe, darunter Marken wie Olymp&Hades, Snipes, Rituals, die Feinkostspezialisten Gepp’s und Violas‘, der Juwelier Orovivo sowie Decathlon, Vorwerk und Thalia. Zu den regionalen Mietern zählen unter anderem der Spielwarenhersteller Ravensburger, die Parfümerie Gradmann, Comix, Foto Wöhrstein und ein BMW-Store der Auer-Autohausgruppe. Zudem soll es 15 gastronomische Anbieter geben, die im Erdgeschoss sowie im Food Court im Obergeschoss angesiedelt sind, unter anderem Hans im Glück oder Burro Burro.