Beim Fest unter den Linden des Männergesangvereins 1845 Liederkranz wurden die Besucher gut unterhalten. Dafür sorgten die „singenden Wirte“ unter der Leitung von Michael Hager mit ihren stimmungsvollen Liedern. Das Fest litt am Samstag aber unter dem anhaltenden Starkregen, der dazu führte dass nicht so viele Gäste wie sonst kamen. Dafür herrschte am Sonntag bei den vielen Besuchern beste Stimmung. Foto: Wolfgang Wuchner