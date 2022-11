Singen, Ringen oder den Berg bezwingen: Sechs Tipps fürs Wochenende

Oha, was ist das in der Wettervorhersage? Da sollen Richtung Wochenende doch ein paar Sonnenstrahlen durch die November-Wolken blitzen. Deshalb haben wir ein bisschen Natur in unsere Wochenendtipps gepackt. Aber keine Sorge, es gibt auch genug Aktivitäten mit Dach über dem Kopf.

Auf, auf! Auf den Lupfen

Der Lupfenturm in Talheim - immer einen Ausflug wert. (Foto: Andrea Utz)

Wann: jederzeit

Wo: Lupfen Talheim

Eintritt: kostenlos

Über den Lupfen wird gerade heiß diskutiert: Aus dem Landschaftsschutzgebiet soll ein Naturschutzgebiet werden. Zeit also, sich das Ganze mal aus der Nähe anzuschauen. Vom Lupfen-Parkplatz geht es einen steilen Weg, teilweise im Zick-Zack, etwa 500 Meter nach oben zum Turm. Wer noch mehr sehen will, wählt einen Rundweg, kurze Routen um den Lupfen gibt es schon ab etwa zwei Kilometer – das geht sogar im Nieselregen. Und wenn’s tatsächlich sonnig wird, können Sportliche bis Talheim, Öfingen, Ippingen oder noch weiter wandern.

Schnapszahl-Jubiläum in Rietheim-Weilheim

Das Gesamtorchester des Musikvereins Rietheim-Weilheim. (Foto: Musikverein)

Wann: Freitag, 11. November, 20.11 Uhr

Wo: Jahnhalle Weilheim

Eintritt: 11 Euro

Wenn schon, denn schon, heißt es am Freitag beim Musikverein Rietheim-Weilheim. Er feiert sein 111-jähriges Bestehen, natürlich am 11.11., los geht’s um 20.11 Uhr. Mit rund 35 aktiven Musikern gilt der Musikverein als wichtiger und aktiver Verein der Doppelgemeinde. Eine Besonderheit ist, dass er von Beginn an als Verein beider Ortsteile Rietheim und Weilheim zusammen besteht. Fürs Schnapszahl-Jubiläum hat der Verein sich die Party-Blasmusikband „Ob8blech“ eingeladen, vorab spielt die Guggenmusik „Notenchaoten“. Karten gibt es an der Abendkasse.

Ab auf die Matte: ASV Nendingen ringt um den Aufstieg

Tim Hubert Bauer (Nendingen) gegen Sotirios Chochlionis (Herbrechtingen) (Foto: Patrick Hipp)

Wann: Samstag, 12. November, 19.30 Uhr

Wo: Nendinger Donauhallen

Eintritt: xxx Euro

Das Ziel ist der Aufstieg in die Landesliga und der ASV Nendingen ist auf dem besten Weg. Der Spitzenreiter der Ringer-Landesklasse hat trotz eines Punktabzugs vor Saisonbeginn schon einige Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Ärgster Verfolger ist der Dritte SV Ebersbach II, der einen Kampf weniger als die Nendinger ausgetragen hat. Räumt der ASV die SVE-Reserve am Samstag ab 19.30 Uhr in der Nendinger Donauhalle aus dem Weg, dürfte der Sekt schon mal kaltgestellt werden. Auch für den, der bisher nicht so viel für den Ringkampfsport übrig hatte, könnte sich ein Besuch lohnen. Die Stimmung wird bei mehreren hundert Zuschauern sicher wieder Spitze sein. So wie die ASV-Ringer

Kirchenchöre mal neun

Ein Männergesangsverein bei einem Konzert in Leipzig. Im Kreis Tuttlingen kommen einige Chöre am Wochenende in Aixheim zusammen. (Foto: BeckerBredel)

Wann: Samstag, 12. November, 20 Uhr

Wo: Festhalle Aixheim

Eintritt: --

Am Samstag ist in der Kirche Aixheim alles andere als stille Nacht angesagt: Die Kirchenchöre Aldingen, Böttingen, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen, Königsheim, Mahlstetten und Spaichingen sowie Aixheim kommen zum Kirchemusiktag zusammen. Um 19 Uhr ist gemeinsamer Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche, um 20 Uhr beginnt das Freundschaftssingen mit weltlichen Liedbeiträgen in der Festhalle Aixheim. Mit dabei ist auch die Bläsergruppe des Musikvereines Aixheim.

Aschenbrödel und ihre drei Nüsse

Die Musicalversion des beliebten Märchens ist in der Tuttlinger Stadthalle zu sehen. (Foto: Christian Doll)

Wann: Sonntag, 13. November, 16 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: 14,20 Euro bis 19,70 Euro, je nach Kategorie

Nur selten wirkte Aschenputtel so zart und gleichzeitig so taff und hartgesotten wie im Märchenfilm-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Am Sonntag ist Aschenbrödel in der Stadthalle Tuttlingen zu sehen – als Musical für die ganze Familie. Dabei legen die Macher großen Wert darauf, dass die Filmvariante nicht nachgespielt, sondern die literarische Vorlage als Grundlage dient. Die Geschichte wird erzählt aus der Sicht des Stalljungen Valentin, der für Aschenbrödels Stiefmutter arbeitet.

Einfach überraschen lassen!

Welcher Film kommt wohl? Am Sonntagabend gibt's im Scala den Überraschungsfilm. (Foto: Romey, Nicole)

Wann: Sonntag, 13. November, 20.15 Uhr

Wo: Scala-Kino Tuttlingen

Eintritt: 6 Euro

Sie würden gern mal wieder ins Kino gehen, wissen aber einfach nicht, in welchen Film? Dann ist das hier genau das Richtige für Sie: der Überraschungsfilm im Tuttlinger Scala-Kino. Jede Woche zeigt das Kino einen Film vor dem offiziellen Bundesstart, allerdings ohne den Titel zu verraten. Von Schnulze bis Action kann alles dabei sein, aber keine Sorge: zu künstlerisch abgehoben wird’s in der Regel nicht!