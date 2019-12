Silvesterlauf bereit für achte Auflage

Mehr als 1300 Sportler sind bereits angemeldet, die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen – damit steht der achten Auflage des Tuttlinger Silvesterlaufs nichts mehr im Wege.

Die Tuttlinger Sportfreunde (TSF) sind als Veranstalter des Lauf-events derzeit mit dem Streckenaufbau, dem Sortieren der Startunterlagen sowie dem letzten Feinschliff beschäftigt. Bei der Durchführung des Silvesterlaufs am Dienstag, 31. Dezember, erhält der Verein Unterstützung von rund 60 Schülern der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Sie sichern in gelben Shirts die fünf Kilometer lange Strecke entlang der Donau ab und sind damit seit der ersten Auflage im Jahr 2012 ein fester Bestandteil der beliebten Laufveranstaltung. Erstmals in diesem Jahr erhalten die Jugendlichen des Technischen Gymnasiums Unterstützung durch Schüler aus den Schularten Ausbildungsvorbereitung dual und dem Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf. Sechs Lehrer werden die Streckenposten betreuen.

Damit am Veranstaltungstag alles reibungslos funktioniert, sind auch die Teilnehmer selbst gefragt. Der Veranstalter weist in seiner Ausschreibung darauf hin, dass das Parken im Wohngebiet „Göhren“ und bei den Gymnasien verboten ist. Alle Teilnehmer und Zuschauer werden gebeten, auf dem Festplatz ihr Auto abzustellen und bis zum Start-Ziel-Bereich an die Steinbeis-Schule zu Fuß zu gehen. Die Voranmelder können am Veranstaltungstag außerdem mit ihrer Anmeldebestätigung kostenlos Bus und Ringzug nutzen.

Die Sportfreunde setzen beim Wettbewerb über zehn Kilometer zwei Zeitläufer über 50 und 60 Minuten ein, die mit einer Rucksackfahne gekennzeichnet werden. Die Zeitläufer werden das Lauftempo gleichmäßig gestalten und dienen daher als Orientierung und Hilfe, um beispielsweise nicht zu schnell loszulaufen. Die beiden Zeitläufer werden damit wieder eine Schar Sportler um sich haben, knapp unter 50 oder 60 Minuten das Ziel erreichen und damit manch einem Teilnehmer seine Wunschzeit erfüllen. Ohnehin ist der flache Rundkurs für persönliche Bestzeiten und auch für Laufanfänger, die das Jahr sportlich ausklingen lassen möchten, geeignet.

Die Ansager Michael Fleiner und Thomas Storz werden im Start-Ziel-Bereich die Zuschauer und Teilnehmer mit den nötigen Infos versorgen und Stimmung machen. Für die Zuschauer wird es ohnehin interessant. Denn: Die vergangenen beiden Silvesterläufe gewann der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz, 2018 sogar mit einem neuen Streckenrekord von 30,40 Minuten. Da der Athlet allerdings im Trainingslager in der Karibik verweilt, bleibt es spannend, wer den Zehn-Kilometer-Lauf gewinnen wird. Unterstützung erhalten die Sportler zusätzlich von der Duddler Musigg Tuttlingen, die entlang der Strecke für Unterhaltung sorgt.