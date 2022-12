Silvester außer Rand und Band? Die Polizei ist vorbereitet

Seit Donnerstag werden Böller, Raketen, Vulkane und Fontänen verkauft. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Nachfrage nach Feuerwerk scheinbar groß. Auch sonst sind nahezu alle Corona-Einschränkungen gefallen. Silvester also außer Rand und Band?

Die Tuttlinger Polizei ist auf die letzte Nacht des Jahres vorbereitet, macht Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter in Tuttlingen, klar: „Wir sind so aufgestellt, dass wir alles abdecken können, was da kommen mag.“ Im Vergleich zu einem „normalen“ Wochenende sind mehr Beamte im Dienst.

Die große Frage ist: Wie reagieren die Leute?

Galten in den Jahren 2020 und 2021 strenge Regeln und Verbote, darf man sich nun wieder frei bewegen und Feste feiern. Nur: „Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren“, sagt der stellvertretende Revierleiter.

„Gibt es mehr Feuerwerk oder schränkt das der Geldbeutel ein?“ Wie in den Jahren vor Corona gelte jetzt auch: Ein vernünftiger, sorgsamer Umgang mit dem Feuerwerk muss sein.

Das Zeitfenster zum Böllern ist klein

Deshalb weist die Polizeidirektion Konstanz auf die Regeln hin. So ist das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ohne Ausnahmegenehmigung nur im Zeitraum vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr, erlaubt.

Erfahrungsgemäß beginnen vor allem die Jüngeren schon früher damit, Böller in die Gegend zu werden, wie Preiss sagt. „Dieser Unfug kann nicht toleriert werden.“

Wer einen Frühstart mit Pyrotechnik und Co. hinlegt, dem drohen Bußgelder. Wer Böller unter Autos oder in Briefkästen zündet und damit etwas kaputt macht, muss sich unter Umständen wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung verantworten. Bis hin zu fahrlässiger oder vorsätzlicher Körperverletzung, wenn Menschen betroffen sind. Auch aus diesem Grund ist die Tuttlinger Polizei schon den ganzen Samstag über verstärkt im Dienst, präsent und ansprechbar.

Verbotszone? Da stellt sich die Frage nach dem Warum

Laut Preiss war die Stadtverwaltung Tuttlingen wegen einer Verbotszone für das Abfeuern von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt mit der Polizei im Gespräch. Eine solche einzurichten, wäre Sache der Stadt gewesen. Doch es stellte sich die Frage nach dem Warum: Die Corona-Maßnahmen sind fast gänzlich gefallen.

Gespannt ist Matthias Preiss auf das Verhalten der Altersgruppe, die in den vergangenen zwei Jahren hätte böllern können, es aber nicht durfte. „Mal sehen, was dabei herauskommt“, sagt er.

Denn zum Beispiel Feuerwerksraketen, Böller, Vulkane und Fontänen dürfen erst ab 18 Jahren gezündet werden. Für Wunderkerzen, Knallerbsen oder sogenannte Kinderfeuerwerke muss man mindestens zwölf Jahre alt sein.

Diese Tipps hat die Polizei parat:

Sicherheitsabstände beachten: Bäume, Stromleitungen, Tankstellen oder leicht entflammbare Gegenstände sollten sich nicht in der Nähe des Abbrennortes befinden.

Fenster und Türen von Wohnungen oder Häusern vollständig schließen und leicht entflammbare Gegenstände auf Balkonen oder Terrassen wegstellen.

Blindgänger sollten auf keinen Fall ein weiteres Mal gezündet oder mit Wasser abgelöscht werden.

Aufs Böllern verzichten - Ja oder nein?