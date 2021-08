Silber für Elke Rapp

Die Auswahl der Bogensportler der Tuttlinger Schützengesellschaft ist bei den Landesmeisterschaften in Welzheim am Start gewesen.

Coronabedingt waren dies 2021 die ersten Titelwettkämpfe, da alle vorgeschalteten Ausscheidungen nicht stattfinden durften. In der Compound Damenklasse errang Anja Bürmann Platz drei mit 645 Ringen, gefolgt von Lilli Reiner mit 638 Ringen. Die Silbermedaille in der Compound Damen Masters Klasse sicherte sich Elke Rapp mit 647 Zählern. Zusammen gewannen die drei die Goldmedaille in der Mannschaftswertung.

Bei den Compund Herren Masters gab es ein Tuttlinger Kopf-an-Kopf-Rennen um den fünften Platz, den Klaus Rapp ringgleich mit Ralf Bürmann mit 645 für sich entscheiden konnte – am Schluss zählt bei Ringgleichheit, wer mehr Zehner geschossen hat.

Ob es für alle zur deutschen Meisterschaft in Wiesbaden reicht, entscheidet sich in den nächsten Wochen.