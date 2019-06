Silber für Hannah Schneider und die LG-Staffel

Bei den Landesmeisterschaften in Aalen haben die Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen zwei Silbermedaillen erobert. Die Staffel über 3 x 800 Meter wurde Baden-Württembergischer Vizemeister in der Klasse U18. Hannah Schneider wurde Zweite bei der Württembergischen Meisterschaft im Dreisprung der Klasse W15.

Nun schon im fünften Jahr in Folge gewannen die Läuferinnen der LG eine Medaille über 3 x 800 Meter. Obwohl sie mit der DM-Dritten Anna Schall verletzungsbedingt auf ihre stärkste Läuferin verzichten mussten, holten sich die jungen LG-Mittelstrecklerinnen unter den neun qualifizierten Staffeln sicher die Silbermedaille.

Die erst 15-jährige Flora Ames war für Anna Schall eingesprungen und lief trotz längerer Trainingspause als Startläuferin ein gutes Rennen. Zwar konnte sie und dann auch Larissa Schall mit der führenden Staffel des KSG Gerlingen nicht ganz mithalten, beide wahrten aber mit guten Rennen souverän die Chance auf einen Podestplatz.

Als Schlussläuferin kämpfte sich Alisha Pawlowski sogar noch auf den zweiten Platz vor und sicherte in 7.23,53 Minuten die Silbermedaille für ihr Team. Die Staffel aus Gerlingen siegte in 7.16,26 Minuten. Die drittplatzierte Staffel der StG Neckarsulm-Heilbronn lag in 7.28,62 Minuten doch schon deutlich hinter der LG.

Bei dieser Veranstaltung wurde in Aalen auch die Württembergische Meisterschaft im Dreisprung ausgetragen. Hannah Schneider zeigte sich hier bei ihrem erst zweiten Wettkampf in dieser Disziplin sehr beständig. Die vielseitige Athletin aus Weigheim kam zwar nicht ganz an ihre Anfang Mai in Tailfingen erzielte Rekordweite von 10,99 Meter heran, sicherte sich aber doch mit 10,51 Metern vor der Lokalmatadorin Maja Scholz (LSG Aalen, 10,45 Meter) als Zweite der Klasse W15 ihre erste Einzelmedaille bei einer Landesmeisterschaft. Siegerin wurde wie schon in Tailfingen Enisa Ibraimi (LAZ Ludwigsburg) mit 11,11 Metern, die damit in der deutschen Bestenliste derzeit auf dem zweiten Platz liegt.