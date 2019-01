Siegesserie der HSG NTW ist gerissen

Nach sieben Erfolgen in Serie sind die Handballerinnen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen am Freitag als Verlierer aus der Halle gegangen. In der Landesliga unterlagen sie dem jetzigen Tabellendritten HSG Hossingen-Meßstetten 21:25 (12:11).

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Hossingen-Meßstetten 21:25 (12:11). Wie erwartet gestaltete sich die Begegnung lange Zeit ausgeglichen. Beim 2:5 (11. Minute) setzten sich die Gäste kurzzeitig etwas ab, beim 8:5 (20.) gelang der HSG NTW dasselbe. Hossingen-Meßstetten glich zum 9:9 aus (26.). Nach dem 11:9 (29.) trotz Unterzahl kamen die Gäste zurück (11:11), doch per Siebenmeter bescherte Cara Riester ihrer Mannschaft die 12:11-Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel lagen die Gastgeberinnen in der Tuttlinger Ludwig-Uhland-Sporthalle zumeist in Führung, setzten sich zeitweise mit zwei Treffern ab (17:15, 42.). Doch in der entscheidenden Phase des Spiels drehte die HSG Hossingen-Meßstetten auf. NTW-Trainerin Zeljana Pfeffer: „Magdalena Krämer hat sich bei uns schwerer verletzt. Sie ist eine unserer besten Verteidigerinnen. In der Schlussphase hat der Gegner dann Gas gegeben. Wir hatten Schwierigkeiten in der Abwehr und Hossingen-Meßstetten kam zu einfachen Toren.“ Nach dem 18:19 (47.) ließen die Gäste keinen Ausgleichs- oder Führungstreffer der Gastgeberinnen mehr zu und setzten sich deutlich ab. Spätestens beim 25:20 etwa zwei Minuten vor Spielende war die Entscheidung gefallen. „Die Enttäuschung haben wir den Spielerinnen angesehen. Wir haben sie aufgemuntert, Niederlagen gehören dazu. Die Gedanken waren dann natürlich bei Magdalena“, sagt Pfeffer, die damit auf eine weitere Spielerin zunächst verzichten muss.

Bezirksliga Frauen

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen 22:22 (11:10). Abwehrkampf pur sahen die Zuschauer in der Bitzer Sporthalle. Dabei gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Lediglich beim 7:4 nach 15 Minuten führten die Gastgeberinnen mit drei Toren. Diese waren jedoch schnell wieder vom TVS aufgeholt. Eine schwache Chancenauswertung und viele technische Fehler zeigten, dass beide Teams unter Druck stehen. Auch nach dem Wechsel sah man das gleiche Bild, die Gastgeberinnen konnten sich nicht befreien. Auf eine Führung folgte immer wieder der Ausgleich. So ging es bis in die letzte Minute. 30 Sekunden vor Spielende ging Winterlingen-Bitz in Führung, doch im Gegenzug erhielten die Spaichingerinnen noch einen Siebenmeter zugesprochen, der zum gerechten Unentschieden führte. Trotz des Punktgewinns bleibt der HWB weiter Vorletzter. Beste Werferinnen: HWB: Lina Gulde 7/2; TVS: Xenia Efinger 5/1, Michelle Merkt 5.

Bezirksliga Männer

Die TG Schömberg kam im Verfolgerduell gegen Rottweil II zu einem sicheren Heimsieg und festigte den zweiten Platz. Ebenfalls einen Heimsieg verbuchte Streichen im Kellerduell gegen die HSG Neckartal. Die TG Schwenningen schickte Schlusslicht Ostdorf/Geislingen mit einer deutlichen Niederlage nach Hause.

TG Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen 39:30 (16:12). Die Schwenninger nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Beim 2:2 gelang Ostdorf/Geislingen der einzige Ausgleich. Schwenningen legte immer wieder vor und hatte teilweise einen Vorsprung von vier Toren. Doch die Gäste zeigten Kampfgeist und ließen sich zunächst nicht abschütteln. Nach dem Wechsel schafften sie beim 16:15 wieder den Anschluss. Bis zum 23:21 in der 39. Minute blieb es spannend. Nun legte die TG aber einen Zwischenspurt ein und beim 30:23 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: TGS: Jonas Schulz 12/1, Tomi Czech 8, Timo Findeklee 7; HK: Lukas Herre 7.

TV Streichen – HSG Neckartal 35:24 (14:12). Die erste Halbzeit war geprägt von vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten. Somit war es zunächst ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnder Führung. Nach dem Wechsel kam Streichen besser in die zweite Welle. Mit einem überragenden Torhüter Denis Camovic und Daniel Maier setzte sich Streichen nun ab und kam zu einem wichtigen Sieg. Beste Torschützen: TVS: Simon Flügel 10/7, Matthias Drach 8; HSG: Sebastian Haaga 7.

TG Schömberg – HSG Rottweil II 31:24 (15:11). Aus einer starken Abwehr heraus erspielten sich die Schömberger schnell einen Vorsprung von drei Toren. Diesen bauten sie bis zur Pause auf vier Tore aus. Nach dem Wechsel zogen die Gastgeber bis zur 48. Minute auf 24:17 davon. Die Rottweiler stellten nun auf eine doppelte Manndeckung um und kamen auf 26:23 heran. Mit einer starken Schlussphase machten die Schömberger aber alles klar. Beste Torschützen: TGS: Christian Kühn 7/4; HSG: Marvin Alf 6.

Bezirksklasse Männer

Durch die Niederlage in Onstmettingen musste der Tabellendritte HSG Baar II einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen. In einem Kellerduell konnte sich Rietheim-Weilheim II bei der Schömberger Reserve durchsetzen und die Abstiegsplätze verlassen. Winterlingen-Bitz kam im Verfolgerduell zu einem Heimsieg gegen Balgheim und verbesserte sich wieder auf den vierten Platz.

TV Onstmettingen – HSG Baar II 31:27 (15:12). Die Gäste erzielten das erste Tor, was aber die einzige Führung in diesem Spiel bleiben sollte. Danach erspielten sich die Onstmettinger leichte Vorteile und beim 14:10 in der 27. Minute lagen sie mit vier Toren vorne. Doch die HSG Baar kämpfte sich nach dem Wechsel wieder auf ein Tor heran. Dann hatte der TVO seine stärkste Phase und beim 21:15 schien alles entschieden. Beim 27:25 wurde es dann noch einmal spannend, doch der TVO ließ sich die Partie nicht mehr aus der Hand nehmen. Beste Torschützen: TVO: Florian Weber 8; HSG: Kevin Ott 6.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim II 25:28 (11:16). Aus einer gut stehenden Abwehr heraus kamen die Gäste besser ins Spiel und setzten sich bis zur zwölften Minute 2:6 ab. Nach dem Wechsel baute die HSG ihren Vorsprung aus (13:20). Doch die Heimmannschaft gab nie auf und holte Tor um Tor auf. Am Ende scheiterte die TGS aber zu oft am guten Torhüter der HSG. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 9/3; HSG: Sebastian Schneck 7.

HWB Winterlingen-Bitz – TSV Balgheim 23:21 (13:10). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen erwischten die Gastgeber den besseren Start und führten schnell 4:1. Balgheim ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Die Gäste nutzten ihre Chancen nun besser und gingen erstmals in Führung (7:8). Bis zur Halbzeit drehte die HWB die Partie aber wieder. Nach dem Wechsel baute die Heimmannschaft den Vorsprung auf 17:12 aus. Balgheim gab nie auf und schöpfte beim 22:21 nochmals Hoffnung. Den Schlusspunkt setzte aber der HWB. Beste Torschützen: HWB: Timo Schlagenhauf 6, Til Henkel 5; TSV: Lukas Müller 5.