Siegergala des Planspiel Börse

Bei der deutschlandweiten Spielrunde des Planspiel Börse belegte im Studentenwettbewerb ein Team aus Spaichingen den dritten Platz. Die Prämierung mit Siegergala erfolgte auf Bundesebene im „Trianon“ der DekaBank in Frankfurt am Main. Das Planspiel Börse findet jährlich statt und erfreut sich großer Beliebtheit. Die diesjährige Jubiläums-Spielrunde startet am 4. Oktober. Foto: Stefan Maria Rother