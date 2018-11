Siege für Tuttlinger Volleyballteams

Für die Volleyball-Mannschaften der TG Tuttlingen war es ein erfolgreiches Wochenende. Die Oberliga-Herren sicherten sich einen weiteren Sieg. Die Frauen bauten die Tabellenführung in der Bezirksklasse aus.

Oberliga Männer

Unterseevolleys TV Radolfzell - TG Tuttlingen 1:3 (25:20, 27:29, 24:26, 22:25). Den Gästen fehlte zu Beginn die Lockerheit. Die Gastgeber lagen schnell 5:0 vorne. Zwar stabilisierte sich Tuttlingen. Es passierten aber zu viele Eigenfehler und so gewann Radolfzell den ersten Satz.

Daraufhin wurde die Taktik angepasst. Die Donaustädter starteten konzentrierter in den zweiten Satz. Durch druckvolle Aufschläge und gute Abwehraktionen von Libero Eddy Fix gelang es der TG, den Gegner unter Druck zu setzen. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Starke Hinterfeldangriffe von Eduard Weber sicherten der TG den zweiten Durchgang.

Im dritten Satz konnten sich die Gäste auch gegen den starken Block behaupten. Es gelang dem Mittelangriff Edgar Leitner und Christian Bader, zunehmend Punkte zu sammeln. Radolfzell kam durch den starken Außenangriff immer wieder zum Ausgleich. Gegen Satzende behielten die TG-Volleyballer einen kühlen Kopf und erkämpften sich den Satzgewinn.

Mit der 2:1-Führung hatte Tuttlingen den Sieg vor Augen. Das machte sich in der Spielweise bemerkbar. Angriffs-Kombinationen, konstante Aufschläge und gute Block-Aktionen brachten der TG die Führung, die stetig ausgebaut wurde. Radolfzell kam mit einer guten Aufschlagserie nochmals heran. Die Gäste sicherten sich den Sieg.

Bezirksklasse Frauen

TV Neustadt III - TG Tuttlingen 0:3 (4:25, 16:25, 5:25). Die Gäste setzten die Vorgabe von Trainer Manuel Muff, den Gegner mit Aufschlägen unter Druck zu setzen, gut um. Durch saubere Abwehraktionen gelang es den TGT-Frauen, variable Angriffe zu spielen. Im zweiten Satz kamen die TG-Volleyballerinnen nicht gut ins Spiel. Einige Punkte ging wegen der geringen Deckenhöhe verloren. Tuttlingen fing sich aber wieder und gewann den Satz doch noch. Der dritte Satz war dank druckvoller Aufschläge und guter Angriffe schnell entschieden.

TB Bad Dürrheim III - TG Tuttlingen 0:3 (19:25, 7:25, 3:25). Gegen Bad Dürrheim sicherten sich die TG-Frauen den vierten Sieg und führen mit zwölf Punkten die Tabelle an. Dabei hatten sich die Gäste auf einen anderen Gegner einstellen müssen und hatten vor allem im ersten Durchgang ihre Probleme. Die Abwehr stand nicht mehr so sicher wie noch gegen Neustadt III. Durch fehlende Konzentration passierten viele eigene Fehler. Trotzdem konnte man mit gezielten und guten Aufschlägen den Gegner verunsichern und sich den Satz knapp sichern. Den zweiten und dritten Satz entschied die TG wieder souverän für sich. Die Absprache untereinander stimmte wieder. So konnte das weitere Spiel sicher aufgebaut werden.