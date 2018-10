Siege für Tuttlinger Volleyball-Teams

Für die Volleyball-Mannschaften der TG Tuttlingen ist es ein erfolgreiches Wochenende gewesen. Sowohl die Oberliga-Männer als auch die Bezirksklassen-Frauen gewannen ihre Spiele. Das Damen-Team darf sich zudem über die Tabellenführung freuen.

Oberliga Männer

SSC Karlsruhe III – TG Tuttlingen 1:3 (15:25, 25:23, 26:28, 23:25). Nach zwei Niederlagen verbuchten die Tuttlinger Männer die ersten Punkte. Mit mehr Druck im Aufschlag, einer stabilen Abwehr und guten Angriffen sicherten sich die Gäste beim weiter punktlosen Schlusslicht den ersten Satz.

Im zweiten Abschnitt leistete sich die TG zuviele Eigenfehler. Deshalb schaffte es Karlsruhe, den Durchgang knapp für sich zu entscheiden. In den folgenden Sätzen fanden die Gäste dann aber wieder zu ihrer Form zurück und gewannen das erste Spiel in dieser Saison.

Im nächsten Spiel erwarten die Tuttlinger Herren mit dem TV Kappelrodeck einen starken Gegner. Der Absteiger aus der Regionalliga hat von den ersten drei Spielen zwei Partien gewonnen und liegt auf dem zweiten Platz. Mit einer guten Teamleistung will es die TG-Mannschaft dem Gast aber nicht leicht machen. Das Spiel findet am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr, in der Mühlau-Sporthalle in Tuttlingen statt.

Bezirksklasse Frauen

TG Tuttlingen - TG Trossingen 3:0 (25:12, 25:23, 25:17).

TG Tuttlingen - TV Donaueschingen III 3:0 (25:5, 25:12, 25:3).

Mit zwei Siegen zum Saisonauftakt hat sich die TG an die Spitze der Bezirksklasse gesetzt. Auf dem zweiten Platz folgt die TG Trossingen, die am ersten Spieltag gegen den TV Donaueschingen III 3:1 (25:27, 25:17, 25:14, 25:17) gewann.

Die Gastgeberinnen überzeugten in beiden Spielen in der Tuttlinger Mühlauhalle mit einer sicheren Annahme und einer konstanten Spielleistung. Durch starke Aufschläge setzte die TGT die Gegner unter Druck und mit hoher Konzentration und einer guten Kommunikation gingen die zwei Spiele verdient an die Heimmannschaft.

Tuttlingen spielt am Sonntag, 28. Oktober, ab 11 Uhr in Neustadt das nächste Mal. Für die Trossinger Mannschaft geht es am Samstag, 3. November, ab 14.30 Uhr mit einem Heimspieltag weiter.