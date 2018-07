Siege für Tuttlingen und Geisingen

Fußball-Landesligist SV Geisingen und -Bezirksligist SC 04 Tuttlingen haben am Wochenende erfolgreich getestet. Allerdings benötigten beide Mannschaft etwas Anlaufzeit.

SC 04 Tuttlingen - FC Bräunlingen 8:1 (0:0). Im ersten Vorbereitungsspiel hatte der SC 04 gegen den Bezirksligaaufsteiger aus dem Badischen Schwarzwald bereits in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 57. Minute, ehe Neuzugang Anil Bagci mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel den Bann brach. Robin Petrowski (60.) erhöhte auf 2:0. Durch einen Konter kamen die Gäste drei Minuten später zum Anschlusstreffer (63.). Obwohl die Tuttlinger Mannschaft von Trainer Ertan Tasdemirci am Samstagmorgen bereits zwei Stunden trainiert hatte, hielt sie das Tempo hoch. Bräunlingen hatte bald nichts mehr entgegenzusetzen. Die aus der A-Jugend gekommenen Aaron Barquero Schwarz (68., 80.) und Marius Andris (76.) bauten den Vorsprung auf 5:1 aus. Kevin Switalla gab nach über einjähriger Verletzungspause (Kreuzbandriss) sein Comeback und erzielte innerhalb von vier Minuten zwei Tore (83., Handelfmeter, 87.). Nachdem der Tuttlinger Lamin Manjang in der 89. Minute den Innenpfosten getroffen hatte, sorgte Emin Tule in der Schlussminute (90.) für den Endstand.

SV Geisingen - DJK Villingen 4:1 (2:1). Gegen den Landesligaabsteiger aus Villingen gelang dem Landesligaaufsteiger Geisingen der dritte Sieg im dritten Test. Almani Camara brachte den Gast früh in Führung. Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic und Torjäger Luca Arceri sorgten für die Halbzeitführung. In der Schlussphase erzielten die eingewechselten Efstafhios Strafaridis sowie Marc Dietrich die Treffer zum 4:1.