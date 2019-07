Siege für TC-Herrenteams

Die Herren-Mannschaften I und II des TC RW Tuttlingen haben am letzten Spieltag ihren ersten Sieg eingefahren. In der Bezirksklasse 2 gewann die erste Mannschaft 6:3 gegen den TC Schwenningen und verwies diesen damit auf den letzten Platz.

Erik und Nino Rebholz siegten an Position zwei und drei; Teamchef Philipp Böhme auf Rang vier. Mit dem Sieg von Emil Sprung an Position sechs war die 4:2-Ausgangslage nach den Einzelbegegnungen gut. Wilhelm Klett/Emil Sprung verloren zwar, doch Erik Rebholz/Philipp Sprung sowie Nino Rebholz/Philipp Böhme sorgten mit Erfolgen für den 6:3-Endstand. „Mit vier Niederlagen und nur einem Sieg sind wir hinter den Erwartungen geblieben. Das muss im Sommer 2020 besser werden“, so Mannschaftsführer Philipp Böhme. Der Klassenerhalt in der 2. Bezirksklasse ist gewährleistet.

Erstmals in der laufenden Saison Grund zu Jubeln hatten die Herren der zweiten Mannschaft (Kreisklasse 1) im Heimspiel mit 4:2 gegen den TC Denkingen. Dieser Sieg reichte, um Empfingen auf den Abstiegsplatz zu verdrängen. Es siegten Marius Lock, der bereits in der ersten Mannschaft mit Siegen glänzte, Randolf Klett mit einem nervenstarken 10:4-Match-Tiebreaksieg sowie die beiden Doppelpaarungen Marius Lock/Max Liebsch und Ingo Hasenbach/Randolf Klett.

Die Herren 30 des TC RW Tuttlingen stehen als Meister der Verbandsliga fest und steigen in die Oberliga auf. Die Mannschaft empfängt am Sonntag um 10 Uhr den SV Rommelsbach. „Wir wollen noch einmal Gas geben und mit dem fünften Sieg als tolle Teamleistung die Saison ohne Niederlage beenden. Über möglichst viele Fans freuen wir uns“, so der Teamchef Frank Nothhelfer.