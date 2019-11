Sieg und Niederlage für TG Tuttlingen

Einen Sieg und eine Niederlage hat es in der Volleyball-Bezirksliga der Frauen für die TG Tuttlingen beim Spieltag in Trossingen gegeben. Nach dem 3:0-Sieg gegen die Gastgeberinnen setzte es im zweiten Spiel eine 2:3-Niederlage gegen den TV Donaueschingen.

TG Trossingen – TG Tuttlingen 0:3 (20:25, 17:25, 6:25). Gegen die TG Trossingen lieferten die Volleyballerinnen aus Tuttlingen eine gute Leistung ab. Nachdem sich die Gäste auf die Trossingerinnen eingestellt hatten, entschieden sie den ersten Satz 25:20 zu ihren Gunsten. Im nächsten Satz holten die Damen aus Tuttlingen viele Punkte nach guten Angriffen. Auch die guten Aufschläge verhalfen zum Satzgewinn. Der dritte Satz ging mit 25:6 klar an Tuttlingen.

TV Donaueschingen – TG Tuttlingen 3:2 (21:25, 25:20, 18:25, 25:22, 16:14). Die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften verlief über die gesamte Spieldauer ausgeglichen und auf Augenhöhe. Die Abwehr und Annahme war konstant. Mit guten Aufschlägen setzten die TG-Spielerinnen den Gegner unter Druck, allerdings fehlte es an der Flexibilität. Durch das anstrengende Spiel ohne Auswechselspielerin machte man mehr eigene Fehler als im Spiel zuvor. Im Tiebreak hatten die Donaueschingerinnen die besseren Nerven und gewannen den letzten Satz und somit das Spiel. Der Tuttlinger Trainer Manuel Muff: „In den nächsten Trainingseinheiten müssen wir noch mehr an unserem Angriff arbeiten.“ Das nächste Spiel bestreiten die Tuttlingerinnen am 8. Dezember beim TuS Hüfingen II.