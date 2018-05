In der Eishockey-Regionalliga Südwest haben die Schwenninger Fire Wings gegen den Tabellenletzten Stuttgart Rebels 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) gewonnen. Tags darauf gab es beim Tabellenführer Bietigheim-Bissingen eine 1:9 (0:5, 1:4, 0:0) Niederlage.

In der Partie gegen Stuttgart suchten beide Mannschaften die Offensive. Schwenningen erspielte sich reihenweise gute Torchancen, doch Dominik Deuring, Mike Soccio, Hannes Deuring und Denis Matic brachten den Puck nicht am Stuttgarter Torhüter vorbei. In der 14. Minute fiel endlich die verdiente Führung. Auf Zuspiel von Topscorer Stefan Schäfer erzielte Mike Soccio das 1:0. Im Zweiten Drittel erzielte Stuttgart in der 31. Minute in Überzahl den Ausgleich.

Im Schlussdrittel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Dann gingen die Gäste aus der Landeshauptstadt in der 50. Minute mit 2:1 in Front. Doch Schwenningen hatte Antworten parat und erntete endlich den Lohn für das phasenweise gefällige Kombinationsspiel. In der 54. Minute schaffte Silas Abert den Ausgleich. Und knapp drei Minuten später erzielte Stefan Schäfer den Siegtreffer für den SERC.

Bereits am nächsten Tag stand die Reise zum Tabellenprimus nach Bietigheim auf dem Programm. Mit nur zehn Feldspielern waren die Schwenninger vor 300 Zuschauern chancenlos und entgingen beim 1:9 nur knapp einer zweistelligen Niederlage. Den Ehrentreffer erzielte Stefan Schäfer.

Zwei Spieltage vor Abschluss der Regionalliga-Hauptrunde steht für die Fire Wings der siebte Platz in der Tabelle fest. Am Samstag gastieren die Fire Wings um 19.30 Uhr bei EKU Mannheim. (pm)