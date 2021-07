Sieg für David Keller

Beim Biathlonwettkampf in Ulm haben die Biathleten des SC Gosheim einige Podestplätze erreicht. David Keller gelang sogar der Sieg in der stark besetzten Jugendklasse.

Im Schülerbereich taten sich Lia Beyer und Magdalena Klaiber nach der langen Wettkampfpause noch etwas schwer. Am Ende sprangen der 16. beziehungsweise 14. Rang heraus. Für die beiden war es wichtig, Wettkampfpraxis zu sammeln.

Bei der weiblichen Jugend sicherte sich Annika Hermle den neunten Rang Alle Läuferinnen hatten mit den extremen Wetterbedingungen sowohl auf der Strecke, als auch am Schießstand zu kämpfen.

In der älteren Jugendklasse lieferte Eva Keller ein Top-Rennen ab. Im stark besetzten Feld erreichte sie Rang zwei und ließ einige Kaderathletinnen hinter sich.

Noch einen Tick besser machte es ihr Bruder David Keller. Mit der besten Schießleistung und der zweitbesten Laufzeit gewann er das Rennen in seiner Altersklasse. Dieser Erfolg ist bei dem starken Starterfeld und nach so langer Wettkampfpause hoch anzusehen.

In der älteren Jugendklasse zeigte Dominik Hermle eine starke Leistung. Zwar lief es am Schießstand nicht so gut, durch seine überlegene Laufleistung landete er auf Rang zwei. Für Lukas Adam lief es auf der Strecke ebenfalls gut. Mit der zweitbesten Laufzeit hinter Dominik Hermle landete er mit Platz drei ebenfalls noch auf dem Podest.