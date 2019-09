Sieben Neue besuchen Albert-Schweitzer-Schule

Frische junge Gesichter an der Albert-Schweitzer-Schule: Die Grundschule hat zu diesem Schuljahr sieben Kinder in ihre erste Klasse aufgenommen. Mit ihren Schultüten in Händen eroberten sie sich am Montag ihren Klassenraum. Zum ersten Mal konnten sie sich einen Platz an den Schultischen suchen und sich einen ersten Eindruck von ihrem neuen Lebensabschnitt verschaffen. Ab sofort heißt es fleißig Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Aber natürlich braucht es dafür einen angenehmen Einstieg. Ihre Klassenlehrerin Ulrike Schellenbaum hat ihre neuen Schüler und deren Eltern herzlich begrüßt und sie in den Klassenraum geführt. Beim ersten Kennenlernen durften die Eltern mit dabei sein. Ab sofort müssen die jungen Schüler, aber alleine zum Unterricht gehen. Foto: Schule