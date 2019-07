Sicherheit der Schüler steht im Mittelpunkt

Autos und Lastwagen donnern über die Straße, Fahrräder und Fußgänger suchen sich einen Weg an den Schülern vorbei, die gerade Schulschluss haben. Ein alltägliches Bild an Tuttlinger Schulen. Daneben steht mit kritischem Blick Jens Leven, Verkehrsplaner und Sicherheitsauditor beim Wuppertaler Büro buffee. Mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung nimmt er die Situation an den Tuttlinger Schulen genau unter die Lupe.

OB Michael Beck war bei der Sicherheitsbegehung der Karlschule dabei, so eine Pressemitteilung. Sie sei ein Baustein eines aufeinander abgestimmten Konzepts.

Dem Termin an der Karlschule vorausgegangen sind Befragungen der Eltern. „Wir wollen genau wissen, wo die Gefahrenstellen für die Kinder gesehen werden“, berichtete Geschäftsführer Leven, der mit seinem Büro buffee bundesweit die Verkehrssicherheit an Schulen und Kindergärten zu verbessern hilft. Beck begleitete den Experten mit Schulleiter Till Haendle an die Schule. „Die Straßenverkehrsordnung nimmt nicht die Perspektive der Kinder ein – aber wir tun es“, fasst es Leven zusammen. Kindgerechte Lösungen für die Sicherheit zu entwickeln und dabei den Verkehrsfluss optimal zu halten, diesen Spagat zu meistern hilft das Büro Leven aktuell für alle Tuttlinger Schulen. Beck betonte, dass unmittelbare Gefährdungen sofort beseitigt würden. „Sofortmaßnahmen ergreifen wir direkt.“

Die Stadtverwaltung untersucht aktuell die Verkehrssicherheit an allen Schulen und Kindergärten. Leven begleitet den Prozess. Der gelernte Verkehrsplaner hat sich als Verkehrssicherheitsexperte weiter gebildet und besitzt einen Lehrauftrag an der Uni Wiesbaden. Beck betonte, dass nicht nur eine fachkundige Analyse wichtig sei. „Wir wollen, dass die empfohlenen Maßnahmen mit Eltern und Lehrern abgestimmt werden und dann direkt umgesetzt werden.“

Anfang Oktober werde die Verwaltung dem Technischen Ausschuss Bericht erstatten. Bis dahin würden die dringend notwendigen Sofortmaßnahmen bereits umgesetzt sein, die mittelfristigen Maßnahmen sollen laut Mitteilung für den Haushalt im kommenden Jahr angemeldet werden. An der Karlschule zeigte sich Schulleiter Haendle schon einmal zufrieden: Seine Anregung, den Bereich vor der Schule mit einer zusätzlichen Straßenlaterne zur besseren Erkennbarkeit der Schüler auszustatten, ist bereits umgesetzt worden.