SHW erhält große Fördersumme vom Land

Der Tuttlinger Bremsscheibenhersteller SHW bekommt knapp 825 000 Euro Förderung vom Land Baden-Württemberg. Das teilen die Landtagsabgeordneten Guido Wolf (CDU) und Niko Reith (FDP) mit. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Invest BW“, der Antrag von SHW wurde im Wirtschaftsausschuss des Landtags am 12. Juli bewilligt.

Das Programm ist dafür gedacht, Unternehmen bei der Investition in Zukunftstechnologien zu unterstützen und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Bei SHW freut man sich über die Zusage. Das Geld werde dafür verwendet, eine zusätzliche Bearbeitungslinie aufzubauen, in der speziell Bremsscheiben für Elektroautos hergestellt werden, sagte SHW-Geschäftsführer Thomas Walda auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die SHW AG mit Hauptsitz in Aalen hat Produktionsstandorte in Tuttlingen und Neuhausen ob Eck. In diesen Werken werden Bremsscheiben gegossen, weiter bearbeitet und fertig gestellt.