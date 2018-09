Shqiponja spielt nur 2:2

In der Fußball-Kreisliga C hat die SG Fridingen/Mühlheim II durch einen 9:0-Erfolg beim SV Renquishausen II die Tabellenführung in der Staffel 3 verteidigt. In der Staffel 2 kam die Frittlinger Reserve beim FC Suebia Rottweil II nicht über ein 0:0 hinaus. Tabellenführer ist hier die SG Aichhalden/Rötenberg II.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

SG Aichhalden/Rötenberg II – SV Irslingen II 5:1 (2:1). - Tore: 0:1 Fabian Benz (6.), 1:1 Sören Faisst (35.), 2:1 Sebastian Ziegler (43.), 3:1 Patrick Dold (61.), 4:1 Tim Förnbacher (66.), 5:1 Patrick Brucker (87.).

FC Göllsdorf II – SV RW Rottweil 3:3 (0:1). - Tore: 0:1 Adrian Grecu (19.), 0:2 Ünal Koc (49.), 0:3 Adrian Grecu (58.), 1:3 Simon Meyer (83.), 2:3 (90., Eigentor), 3:3 Nim Jandaghi (90. + 4). - Besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte gegen den SV RW Rottweil (80.).

FC Suebia Rottweil II – FC Frittlingen II 0:0.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

Türkgücü Tuttlingen – FSV Denkingen II 3:1 (2:1). - Tore: 0:1 Andreas Haas (17.), 1:1 Ivo Misic (34.), 2:1 Bünjamin Cagman (37.), 3:1 Rahman Karatas (85., Elfmeter). - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karten gegen Türkgücü (68. und 78.).

FK Spaichingen – SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen-Oberflacht II 5:1. Unser Mitarbeiter erhielt zu diesem Spiel keinen Bericht.

SV Kolbingen II – SV Tuningen II 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Darius Müller (2.), 2:0 Emre Isci (20.), 3:0 Denis Schröter (49.), 4:0 Emre Misic (83.).

SG Dürbheim/Mahlstetten II – SV Königsheim 6:1 (1:1). - Tore: 0:1 Romario Morales (21., Elfmeter), 1:1 Stefan Schutzbach (30., Elfmeter), 2:1 Sebastian Wolf (52.), 3:1 Adrian Wenzler (65.), 4:1 Tobias Licht (70.), 5:1 Adrian Wenzler (88.), 6:1 Stefan Schutzbach (90., Elfmeter).

VfL Nendingen II – KF Shqiponja Tuttlingen 2:2 (2:0). - Tore: 1:0 (17., Eigentor), 2:0 Jan Rechle (32.), 2:1 Besnik Revugu (55.), 2:2 Ibrahim Arabul (62.). - Besonderes Vorkommnis: gelbrote Karte gegen KF Shqiponja Tuttlingen (81.).

SV Renquishausen II – SG Fridingen/Mühlheim II 0:9 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Michael Butsch (12. und 36.), 0:3 Nicola Monopoli (42.), 0:4 Christian Karl (62.), 0:5 Bassirou Djibril (65.), 0:6 Dominik Längle (69., Elfmeter), 0:7 Patrick Hipp (73.), 0:8 und 0:9 Kevin Schröder (75. und 86.).