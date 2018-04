Shqiponja prüft den SV Spaichingen

Der Tabellenzweite FSV Denkingen II der Fußball-Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2, sollte daheim gegen die SG TGA/FV 08 Rottweil II einen Sieg einfahren können. Auch der FC Frittlingen II ist daheim in der Favoritenrolle. Auf einen Sieg hofft auch Spitzenreiter FC Göllsdorf beim SV Horgen II. Außerdem spielt noch FC Epfendorf II – FC Suebia Rottweil.

In der Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3, prüft KF Shqiponja Tuttlingen den Spitzenreiter SV Spaichingen. Mehr als ein Remis wird den Gastgebern nicht zugetraut. Der SV Kolbingen II sollte daheim gegen die SG Dürbheim/Mahlstetten II gewinnen, ebenso der VfL Nendingen II im Spiel gegen die SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen. Der FK Spaichingen muss gegen die SG Fridingen/Mühlheim II gewinnen, wenn er weiter vorne mitmarschieren will. Ob der SV Königsheim daheim gegen den FV Fatihspor Spaichingen II eine Gewinnchance hat, darf bezweifelt werden.