Showdown um den Klassenerhalt

In den überbezirklichen Handballligen steht vor allem das Derby zwischen der HSG Baar und der HSG Rietheim/Weilheim in der Landesliga der Herren im Fokus. Für den Gastgeber existiert am letzten Spieltag nur noch eine minimale Chance auf den Klassenerhalt. Die Württembergliga-Herren der HSG Fridingen/Mühlheim sind am vorletzten Spieltag in Langenau zu Gast und die Landesliga-Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen treten am Sonntag bei der TG Schwenningen an. Die Württembergliga-Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim haben ihre Saison bereits beendet.

Württembergliga Herren

HSG Langenau/Elchingen – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr; Pfleghofhalle Langenau). Die Mannschaft von Trainer Mike Novakovic und Co-Trainer Deniz Parlak bestreitet bei der HSG Langenau/Elchingen ihr letzte Auswärtsspiel in dieser Saison. Der Aufsteiger hat das Saisonziel Klassenerhalt mehr als übertroffen. Zwei Spieltage vor Schluss nimmt die HSG Platz sechs in der Württembergliga ein und wäre auch mit zwei Niederlagen von dort nicht mehr zu verdrängen. „Für uns geht es nicht mehr um den tabellarischen Erfolg. Wir spielen für den eigenen Erfolg und wollen die restlichen Spiele noch gewinnen“, betonte Co-Trainer Parlak bereits vergangene Woche. Gegen den TSV Bad Saulgau gewannen die Donautäler am vergangenen Spieltag daheim mit 28:23, Langenau/Elchingen bezwang den HV RW Laupheim deutlich (35:26). Der Gastgeber hat noch die Chance auf die Aufstiegsrelegation, muss dazu aber dazu gegen die HSG gewinnen. In dieser Saison haben die Gäste mehrere Topmannschaften geschlagen und werden auch am Samstag nichts zu verschenken haben. Zudem wollen sie sich für die bislang höchste Saisonniederlage im Hinspiel (23:31) revanchieren.

Landesliga Herren

HSG Baar – HSG Rietheim/Weilheim (Samstag, 19:30 Uhr; Solweghalle Trossingen). Die HSG Baar kann den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Am letzten Spieltag der Landesliga-Saison ist man somit auf Schützenhilfe angewiesen und muss gleichzeitig das Derby für sich entscheiden. Die HSG Rietheim/Weilheim hat den Klassenerhalt seit vergangener Woche trotz der 27:34-Niederlage gegen die SG Ober-/Unterhausen sicher. „Das Derby ist natürlich nochmal ein Highlight, und wir wollen gewinnen. Ich erwarte ein sehr schnelles Spiel. Für die HSG Baar ist es die letzte Chance. Unser Gegner wird in der Abwehr wieder sehr aggressiv decken und vorne versuchen, einfache Tore zu erzielen“, sagt Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG Rietheim/Weilheim, der selbst schon mit Gäste-Trainer Martin Irion zusammengespielt hat. Auch Irion spricht die Besonderheit durch das Derby an. „In dem Spiel ist Prestige drin. Die HSG Rietheim/Weilheim wird uns auch zeigen wollen, warum sie den Klassenerhalt schon sicher hat. Wir hatten genügend Möglichkeiten dazu. Trotzdem gibt es ja noch diese minimale Chance“, betont der Trainer. Damit die minimale Chance eintritt, müssen sein Team und die SpVgg Mössingen gewinnen. Die SG Herrenberg II muss bei der Zweitvertretung des TV Weilstetten verlieren. „Dann gibt es eine Tabelle der drei Teams, und es wird der direkte Vergleich gewertet. Das Team mit dem besten direkten Vergleich bleibt in der Liga.“ Ziel aus Sicht der HSG Baar wird es sein, ihre Tempogegenstöße zu verwerten und gegen die gegnerische Deckung genügend Disziplin und Geduld aufzubringen. Demnach verspricht das Derby aufgrund der Ausgangssituation viel Spannung. An der Motivation sollte es den beiden Teams nicht fehlen.

Landesliga Damen

TG Schwenningen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sonntag, 17.30 Uhr; Deutenberghalle Schwenningen). Das letzte Saisonspiel trägt die HSG NTW bei der TG Schwenningen aus. Beim Tabellenletzten sollte der Spielgemeinschaft ein Sieg gelingen. Am vorletzten Spieltag unterlag die HSG in heimischer Halle der HSG Cannstatt/Münster/May-Eyth-See 18:22 und wird die Saison mit 23 Punkten auf Platz fünf beenden. Die TG hat in 19 Spielen nur zwei Siege eingefahren und hat seit vier Spieltagen nicht mehr gepunktet. Das Hinspiel entschied die HSG mit 18:17 knapp für sich n und möchte nach einer etwas schwächeren Phase noch Saisonsieg zwölf verbuchen.