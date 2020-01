Show verbreitet Karibik-Flair

„Bienvenidos“, das Tanz-Musical Havana Nights bringt am Mittwoch, 1. April, um 19.30 Uhr einen Abend in authentischer Karibik-Atmosphäre in die Stadthalle Tuttlingen. Die Show ist nominiert für den Live Entertainment Award in der Kategorie „Beste Show des Jahres“. Die besten Tänzer Havannas, die Starbesetzung des „Circo Nacional de Cuba“ und eine Live Girl-Band entführen die Zuschauer mitten in das Herz der heißblütigen Insel Kuba.

Die neunköpfige Girl-Band ist eine echte kubanische Frauenpower, verbunden mit Latino-Glamour und musikalischen Traditionen Kubas. Der Zusammenklang der Instrumente und die pulsierende Energie des kubanischen Temperaments lassen die Herzen der Zuschauer höher schlagen.

In der „Havana Nights Company“ fanden sich die besten Tänzer Havannas zusammen. Als Botschafter der Lebensfreude und der guten Laune Kubas präsentieren die Künstler eine feurige Mischung aus Salsa, Merengue, Hip-Hop und Breakdance. Höchstes tänzerisches Niveau, gepaart mit choreografischer Kreativität.

Die Starartisten des weltberühmten „Circo Nacional de Cuba“, darunter Preisträger zahlreicher internationaler Zirkusfestivals (Monte Carlo, China, Italien, Spanien, Frankreich), sorgen auf der Bühne für Akrobatik der Spitzenklasse.

Erzählt wird die Geschichte des Touristen Luca, der zum ersten Mal nach Kuba reist. Zigarrengeruch liegt in der Luft, bunte Oldtimer beherrschen die Straßen, Musik dringt aus den Bars in die kleinen Gassen, wo hübsche Kubanerinnen zwischen den alten Kolonialbauten Salsa tanzen. Inmitten dieser Szenerie entdeckt Luca die schöne Aleyna – und schon ist es um ihn geschehen.

Jetzt muss Luca sich auf den Straßen Havannas behaupten, um Aleynas Herz für sich zu gewinnen. Die Leidenschaft, das Temperament und die Dynamik der Karibik lassen das Erlebnis vollkommen werden. Karibik-Flair für alle Sinne!

