Show erzählt die Geschichte des Tanzes

Die US-Produktion „Don’t Stop The Music – The Evolution of Dance“, die im Februar in der Stadthalle Tuttlingen zu sehen ist, verspricht am Montag, 26. Februar, ab 20 Uhr eine Tanz-Show der Extraklasse mit Stepptanz, klassischem Ballett, Breakdance, Freestyle, Streetdance und Superstar-Covers. Talentierte Tänzer und atemberaubende Choreografien, dazu ein Soundtrack aus den größten Hits aller Zeiten, verschmelzen zu einer Show, die durch die Geschichte des Tanzes leitet – von den Roaring Twenties bis in die Gegenwart.

Mit der explosiven Tanzshow „Don‘t stop the Music“ erfüllen die Tuttlinger Hallen einen viel geäußerten Wunsch ihres Publikums nach einem großen Tanzevent. Dabei ist „The Evolution of Dance“ nicht einfach irgendeine weitere Tanzshow. Vielmehr hat die international bekannte kubanische Choreographin Maricel Godoy eine hochkarätige und vielfältige Gruppe von Ausnahmetänzern zusammengestellt, fantastische Tänzerinnen und Tänzer, die in einer atemberaubenden Show die Entwicklungsgeschichte des Tanzes auf die Bühne bringen.

Die Künstler sind erstklassige Performer in ihrem jeweiligen Tanzbereich: Sie präsentieren mit Stepptanz, Swing, klassischem Ballett, Breakdance, modernem Freestyle oder auch Streetdance die Entwicklung der einzelnen Tanzstile. Angefangen wird in den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Stepptanz populär war.

Dann wurde der Swing zum neuen angesagten Tanzstil. Seine wohl bekannteste Variante ist der Charleston, der nach der Stadt seiner Entstehung benannt wurde. Bis in die 1960er-Jahre war der Swing beliebt und entwickelte sich zum Rock’n’Roll weiter. Dieser löste später eine Disco-Bewegung in den angesagten Clubs von New York und anderen amerikanischen Städten aus.

Beeindruckende Superstar-Covers aus den extravaganten Bühnenshows von Michael Jackson oder Rihanna, die einen völlig neuen Tanzstil mit sich brachten, stehen schließlich für die Dance-Performances unseres Jahrhunderts. Dazu gibt es die großen Hits der Rock- und Popgeschichte quasi als Soundtrack - von Elvis über die Beatles, Bee Gees, Madonna bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher oder Lady Gaga.

Karten gibt es bei der Ticketbox, Telefon 07461 / 91 09 96, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und

www.tuttlinger-hallen.de