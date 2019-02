Shakespeare auf Fränkisch

Drei Stunden lang fegt Comedian Michl Müller am Samstag über die Bühne. Und er schafft es sogar noch beim Finale, sein Publikum in der gut besuchten Stadthalle mit einem „Best-of-Michl“-Medley zum Aufstehen, Mitklatschen und Mitsingen zu mobilisieren.

Mit dem Titel seines aktuellen Programms bekennt sich der Franke zur Bodenständigkeit: „Nicht Shakespeare, nicht Schiller sondern Michl Müller“. Genau dafür liebt ihn seine Fangemeinde. Im fränkischen Dialekt erzählt er vom Nivea-Creme-Trauma seiner Kindheit, von tückischen Missverständnissen zwischen Mann und Frau, von den Vorzügen frischer Unterhosen und der heute auch für Männer obligaten Intimrasur. Stets wirkt er dabei wie der sympathische Kumpel von nebenan, der sich ein Schmunzeln über seine eigenen Witze nicht ganz verkneifen kann, und der das Spiel mit seinem Publikum liebt, ohne dabei übergriffig zu werden.

Über den „Untoten“ und „AKK“

Müller liefert jedoch auch einen scharfsinnigen politischen Jahresrückblick ab. Der „Untote“ Friedrich Merz sei zwar kurz vor Halloween wiedererstanden, schließlich hätte aber doch „das saarländische Vanillekipferl AKK“ die „Mecklenburg-Vorpommersche Rumkugel“ abgelöst. Dagegen befinde sich die SPD weiter im Koma. Sogar Eierlikör hätte mehr Prozent.

Shakespeares Bruder erinnert als „sprechender Totenschädel“ immer wieder ans Thema des Abends, bis am Ende Müller in einer Doppelrolle als „Julia“ und „Hassan“ in einem saloppen zeitgenössischen Remake von Shakespeares Balkonszene stürmischen Applaus erntet.

Dass der zweite Programmteil rund um die Reise von Müllers Freunden nach Verona nicht ganz an die ersten eineinhalb Stunden heranreicht, liegt wohl auch an der enormen Gesamtlänge. Mit Müllers frech getexteten Schlager-Einlagen kommt jedoch auch nach der Pause immer wieder Festzeltstimmung im Saal auf. Das „Heringsdösle“ oder die „Fleischereifachverkäuferin“ haben bei Michl-Müller-Fans den Status von Kult-Hits. Und trotz Überlänge ist der Tenor am Ausgang einhellig: Das war richtig gut.