SGM Deilingen siegt im Pokalfinale

B-Junioren-Bezirkspokalfinale: SGM Kolbingen – SGM Deilingen 0:1 (0:1). Im B-Junioren-Bezirkspokalfinale um den Kreissparkassen-Cup sind mit der SGM Kolbingen und der SGM Deilingen zwei Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen aufeinander getroffen.

Vor mehr als 300 Zuschauern im Rottweiler Stadion hatte die SGM Kolbingen den besseren Start, hatte durch einen Distanzschuss von Jan Stehle (14.) auch eine gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Nach knapp zwanzig Minuten kam dann die Deilinger-Spielgemeinschaft besser ins Spiel. Noah-Pablo Siber setzte die erste Duftmarke mit einem Distanzschuss.

Die Partie wurde nun immer offener, Torchancen gab es auf beiden Seiten. In Führung ging dann die SGM Deilingen in der 37. Spielminute, als Noah-Pablo Siber per Kopf zum 1:0 traf.

Nach der Pause bekam die SGM Kolbingen die Partie wieder besser in den Griff. Einen Freistoß setzte Lauren Morales aus rund zwanzig Metern knapp neben das Deilinger Tor. In der Schlussphase vergab dann zunächst Kolbingen nach einem Konter die mögliche Entscheidung. Und kurz vor Schluss strich ein Freistoß von Lauren Morales knapp neben das Deilinger Gehäuse. Danach pfiff Schiedsrichter Mario Haas aus Epfendorf, der die Partie souverän leitete, das Spiel ab. Der Jubel bei der SGM Deilingen über die Pokalsieg war groß.