SGM Bösingen besiegt die JFV Oberes Donautal

A-Junioren-Bezirkspokalendspiel: JFV Oberes Donautal – SGM Bösingen 0:4 (0:2). Die A-Junioren der SGM Bösingen haben sich durch einen am Ende klaren 4:0-Erfolg gegen die JFV Oberes Donautal den Bezirkspokal um den Vodafone-Cup gesichert.

Rund 300 Zuschauer fanden sich, trotz Dauerregens, zum Finale der A-Junioren im Rottweiler Stadion ein. Und beide Mannschaften wurden jeweils lautstark von ihren Fans unterstützt. Mit der SGM Bösingen, die Tabellenführer in der Bezirksstaffel ist, und dem Zweitplatzierten, der JFV Oberes Donautal, stellten dann auch die beiden besten Mannschaften des Bezirks (außer den A-Junioren des SV Zimmern und des SC 04 Tuttlingen, die beide in der Verbandsstaffel spielen) im Pokalfinale.

Dabei hatten die Bösinger einen Blitzstart und gingen bereits mit dem ersten Angriff in der ersten Spielminute durch Andy Zimmermann mit 1:0 in Führung. Als fünf Minuten später SGM-Kapitän Simon Jauch, nach einer tollen Kombination, auf 2:0 erhöhte, zeigten sich die Gäste aus dem Donautal doch sichtlich geschockt.

Nach rund einer Viertelstunde fanden die Donautäler dann besser in die Partie, gewannen viele Zweikämpfe im Mittelfeld und kamen auch oft an den gegnerischen Strafraum, aber kaum einmal zu einem gefährlichen Abschluss. Dies lag insbesondere an SGM-Innenverteidiger Niklas Wulle, der eine überragende Partie spielte, praktisch keinen Zweikampf verlor und an dem sich die Offensivkräfte der JFV immer wieder die Zähne ausbissen.

Nach der Pause erhöhte die JFV das Tempo und wollte, angetrieben von Tim Specker, unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. Die Donautäler kamen einige Male auch in aussichtsreiche Positionen, allerdings fehlte entweder der finale Pass oder der Abschluss geriet zu ungenau, sodass Bösingens Torhüter Dennis Pfau kaum einmal ernsthaft geprüft wurde.

Aufreger um eine Tätlichkeit

Gegen Ende der Partie wurde es dann kurz hektisch, als die Bank der Donautäler mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden war und sich ein Ersatzspieler der JFV zu einer Tätlichkeit an einem SGM-Spieler hinreißen ließ und von Schiedsrichter Daniel Dosch die rote Karte gezeigt bekam. Dies war aber der einzige Aufreger in einer ansonsten fairen Partie.

Eine Viertelstunde vor dem Ende fiel dann die Entscheidung. Nach einem Konter gelang es JFV-Torhüter Kevin Krupa den Ball beim Zurücklaufen nicht unter Kontrolle zu bringen. Yannick Spät drückte das Leder aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie. Die JFV gab zwar auch in der Schlussphase nicht auf, aber es fehlte in der Offensive die zwingende Aktion. In der Nachspielzeit schloss dann Max Lemperle einen Konter zum 4:0-Endstand ab.