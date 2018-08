SG Liptingen/Emmingen winkt lukratives Derby

Am Mittwoch, 29. August, stehen einige Fußball-Bezirkspokalspiele auf dem Programm. Im Bezirk Badischer Bodensee wird die Qualifikation zur ersten Hauptrunde ausgespielt, in Gosheim wird die erste Runde des Pokalwettbewerbs im Bezirk Schwarzwald abgeschlossen.

Pokal Bodensee, Qualifikation

SV Orsingen-Nenzingen – SG Liptingen/Emmingen (Mi., 18 Uhr). Für beide Mannschaften ist diese Partie eine Standortbestimmung vor der am kommenden Wochenende beginnenden Punktspielsaison, in der beide Vereine in der gleichen Klasse spielen (Kreisliga A 2 Bodensee). Der Bezirksliga-Absteiger SV Orsingen-Nenzingen gilt mit dem Heimvorteil als leichter Favorit. Die SG Liptingen/Emmingen will sich aber nicht verstecken. Der Sieger dieser Begegnung hat eine Woche später in der ersten Hauptrunde Heimrecht gegen den Bezirksligisten Hattinger SV. Die Aussicht auf ein lukratives Pokalderby in der nächsten Runde sollte die SG beflügeln.

FC Aramäer Pfullendorf – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Mi., 18 Uhr, Kunstrasenplatz Pfullendorf). Die Gäste spielen eine Klasse höher in der Kreisliga A und nehmen somit die Favoritenrolle ein. Allerdings sollte der SC B.A.T. den Gastgeber nicht unterschätzen. Der Sieger dieses Spieles muss am 5. September in der nächsten Runde beim VfR Sauldorf antreten.

Pokal Schwarzwald, 1. Runde

SG Gosheim/Wehingen II – Fatihspor Spaichingen (Mi., 18.30 Uhr). Beide Mannschaften sind schlecht in die Punktspielsaison gestartet. Für den Bezirksliga-Absteiger Fatihspor stehen nach drei Spielen drei Niederlagen und 1:16-Tore auf dem Konto. Ein Sieg der eine Klasse tiefer in der Kreisliga B spielenden Gastgeber würde in Gosheim nicht überraschen. Der Gewinner dieser Partie hat am 13. September in der zweiten Runde Heimrecht gegen den Bezirksligisten SV Zimmern II.