SG Liptingen/Emmingen gewinnt auch das vierte Spiel

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee wartet der Hattinger SV nach dem 1:2 in Bermatingen weiter auf den ersten Sieg. In der Kreisliga A 2 verteidigte die SG Liptingen/Emmingen mit einem 1:0-Erfolg in Volktertshausen die Tabellenführung.

Bezirksliga Bodensee

SV Bermatingen – Hattinger SV 2:1 (0:0). - Schiedsrichter: Michael Klaiber (Steißlingen). - Tore: 0:1 (57. Minute) Bernard Suker, 1:1 (86.) Lukas Bartknecht, 2:1 (90.) Adrian Krieger. - Zuschauer: 70. Der HSV war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, doch die herausgespielten Möglichkeiten führten im Abschluss nicht zum erwünschten Torerfolg. Ibrahim Öztürk traf nach sechs Minuten nur den Innenpfosten und schoss in der 13. Minute nach Zuspiel von Bernard Suker knapp am Tor vorbei. Im zweiten Spielabschnitt fieldann durch einen Freistoß von Bernhard Suker die Führung für den HSV. Nach 77 Minuten verzeichneten die Gastgeber die erste nennenswerte Gelegenheit. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld gelang den Bermatingern in der 86. Minute das 1:1. In der 90. Minute konnten die Gäste einen Freistoß nicht entscheidend klären und Krieger erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber. Am nächsten Spieltag erwartet der HSV den Aufsteiger FC Bodman-Ludwigshafen.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

FSG Zizenhausen/Hi./Ho. – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 2:5 (2:3). - Schiedsrichter: Dieter Holz (Sigmaringen-Gutenstein). – Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 (2.) Johannes Tzschoppe, 2:0 (9.) Niklas Laible, 2:1 (14.) Domenik Kohli, 2:2, 2:3, 2:4 (30., 36., 54.) Matthias Weinmann, 2:5 (76.) Razvan Radu. - Besonderes Vorkommnis: FC-Torwart Christian Schmid pariert Foulelfmeter (70.). Die Hausherren überraschten die Gäste-Elf von Trainer Francesco Pastore mit einem Sturmlauf zu Beginn und führten nach neun Minuten 2:0. Der FC erholte sich langsam vom Schock der frühen Gegentore. Aus der eigenen Abwehr schlug Linus Bastian den Ball auf Razvan Radu, dessen Hereingabe von der Grundlinie drückt Domenik Kohli zum 2:1 ins Netz (14.). Nach einer halben Stunde drehte Weinmann mit zwei Toren innerhalb von sechs Minuten die Partie für die Gäste zum 2:3-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel legt Weinmann seinen dritten Treffer (54.) nach und baute die FC-Führung aus. FC-Keeper Christian Schmid verhinderte mit einem gehaltenen Foulelfmeter (70.) den möglichen Anschlusstreffer der Gastgeber – gerade in der Phase, als die FSG wieder stärker wurde. Radu sorgte dann für den 5:2-Endstand.

SV Volkertshausen – SG Liptingen/Emmingen 0:1 (0:1). - Schiedsrichter: Bjarne Kahler (Konstanz). - Zuschauer: 100. - Tor: 0:1 (26.) Daniel Gonzalez-Alonso. Bis zur Gäste-Führung war das Spiel ausgeglichen. Beim 0:1 nutzte Gonzalez-Alonos eine Flanke von Steffen Störk und köpfte aus acht Metern ein. Nach diesem Tor waren die Gäste zwar die spielbestimmende Mannschaft, ließen aber gute Möglichkeiten für einen größeren Pausenvorsprung liegen. SV-Schlussmann Michael Franz zeigte mehrfach sein Können. Im zweiten Durchgang drängte der SVV vergeblich auf den Ausgleich.

SG Heudorf/Honstetten – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 5:1 (1:1). – Schiedsrichter: Valentin Roeck. - Zuschauer: 70. - Tore:1:0 (27.) Tobias Schafhäutle, 1:1 (35.) Marius Frey, 2:1 (58.) Marcel Kähler, 3:1 (78.) Florian Boldt, 4:1 (80.) Tino Kohler, 5:1 (87.) Nicolai Kamenzin. - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für David Schalk (SC B.A.T./82.). Auch im vierten Spiel musste der SC B.A.T. eine Niederlage hinnehmen und befindet sich ohne einen Punkt am Tabellenende. Das Ergebnis täuscht jedoch über den Spielverlauf hinweg. Die Gäste vergaben eine Reihe von Chancen. Eigentlich hätte die Mannschaft von Dirk Spöri zur Pause führen müssen. Ein zunächst ungefährlich erscheinender langer Ball auf das SC-Tor führte zum 1:0. Marius Frey glich mit einer Direktabnahme nach einem Freistoß aus. Doch mehr wollte nicht gelingen. n der zweiten Hälfte verwertete die SG die Möglichkeiten besser und kam noch zu einem hohen Sieg.