SG Kolbingen zieht ins Finale des Bezirkspokals ein

Nach rund acht Monaten Abstinenz im Amateurfußball haben am Samstagnachmittag auf dem Mühlheimer Ettenberg zahlreiche Fußballfreunde Halbfinalspiel im A-Junioren-Bezirkspokal zwischen dem JFV Oberes Donautal und der SG Kolbingen verfolgt. Am Ende gab es eine Überraschung und die SG Kolbingen setzte sich 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Die Kolbinger treffen damit am Mittwoch, 30. Juni, um 18.30 im Endspiel in Dürbheim auf die SG Tuningen Baar, die die SpVgg Bochingen 5:2 besiegte.

JFV Oberes Donautal – SG Kolbingen 5:6 (0:1, 1:1) nach Elfmeterschießen. Der Jugenfußballverein (JFV) hatte in den 90 Minuten zwar mehr vom Spiel, stellte sich vor dem gegnerischen Tor aber vielfach ungeschickt und umständlich an. So brachten in der ersten Hälfte rund zehn Eckstöße nichts ein. Oft fehlte den Gastgebern der letzte, entscheidende Pass. Die SG Kolbingen mit ihren Spielern vom Heuberg präsentierte sich sehr zweikampfstark. JFV-Trainer Marius Schulz meinte nach dem Schlusspfiff zum großen Zuschauerandrang: „Offensichtlich hat es recht viele Fußballfans gefreut, dass endlich wieder einmal Fußball gespielt wurde. Schade, dass wir den Kürzeren gezogen haben.“ - Torfolge: 0:1 (32. Minute) Justin Gratwohl, 1:1 (78.) Luis Sauer. Beim anschließenden Elfmeterschießen verwandelte der JFV vier, die SG Kolbingen fünf Elfmeter. - Schiedsrichter: Fabian Hartmann (SV Wurmlingen). - Zuschauer: 230.

SG Tuningen Baar – SpVgg Bochingen 5:2 (2:2). Aufgrund der starken zweiten Hälfte ist der Heimsieg der SG Tuningen Baar hochverdient. Die zwischenzeitliche Führung der Gäste aus Bochingen resultierte aus einem Tuninger Eigentor nach einem Eckball. - Torfolge: 1:0 (7. Minute) Elias Ott, 1:1 (17.) Maximilian Kaiser, 1:2 (33.) Eigentor, 2:2 (42.) Elias Ott, 3:2 (62.) Felix Glück, 4:2 (72.) Andre Rönnefahrt, 5:2 78.) Tobias Bayer. - Schiedsrichter: David Benne (Denkingen). - Zuschauer: 120.