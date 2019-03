SG kann auf Platz eins springen

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 nach der Winterpause ist gleichzeitig der erste Rückrundenspieltag. Los geht es für zwei Mannschaften bereits am Samstag. Um 15.30 Uhr stehen sich die Spielgemeinschaft Dürbheim/Mahlstetten und die SG Durchhausen/Gunningen in Dürbheim gegenüber. Am Sonntag folgen sechs weitere Paarungen ab 15 Uhr. Der Tabellenführer FC Reichenbach hat gegen die Schwenningen II ein Heimspiel.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SG Durchhausen/Gunningen (Sa., 15.30 Uhr/Vorrunde 1:0). Die gastgebende Spielgemeinschaft will in Dürbheim die Punkte behalten und kann Tabellenführer werden.

SV Schörzingen – SG Gosheim/Wehingen II (So., 15 Uhr/6:2). In der Vorrunde war es ein klarer Erfolg für den SVS. Den Schörzingern ist wieder ein Sieg zuzutrauen.

SV Deilingen-Delkhofen – Spvgg Aldingen (3:3). Mit der SpVgg tritt in Deilingen eine Mannschaft an, die zusammen mit der SG Dürbheim/Mahlstetten die zweitbeste Abwehr der Staffel hat. Der SVD könnte sich mit einem Heimsieg nach hinten absichern.

SV Spaichingen – SV Böttingen (3:1). Dem SVS ist gegen Böttingen der neunte Sieg in der Saison zuzutrauen. Der Gast vom Heuberg wird kaum Revanche für die Heimniederlage nehmen können.

SG Irndorf/Bärenthal – VfR Wilflingen (0:3). Wenn Wilflingen den Kontakt ins Mittelfeld nicht verlieren will, muss es beim punktlosen Schlusslicht punkten. Die Gastgeber haben bisher erst zehn Tore erzielt.

FC Weigheim – SV Wurmlingen II (4:1). Zwei Mannschaften treffen aufeinander, die dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Vor allem dem Gast aus Wurmlingen würden drei Punkte gut in die Bilanz passen.

FC RW Reichenbach – FSV Schwenningen II (6:2). Der gastgebende Tabellenführer darf das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.