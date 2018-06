SG Fridingen/Mühlheim macht mit 6:0-Sieg Meisterstück

In der Fußball-Kreisliga B 2 hat sich die SG Fridingen/Mühlheim durch einen klaren 6:0-Heimsieg gegen den FC Weigheim nun die Meisterschaft gesichert, nachdem der Aufstieg schon seit einiger Zeit feststand. So kam der 3:2-Sieg vom Tabellenzweiten SV Egesheim in Schörzingen zu spät, aber auch der SVE steigt in die Kreisliga A 2 auf. Der SV Böttingen schaffte durch ein 1:1 gegen die FSV Schwenningen II endgültig den Klassenerhalt, diesen hat auch die SG Gosheim-Wehingen II durch einen 2:1-Sieg bei der SG Irndorf/Bärenthal sicher, während die Donautäler noch mächtig zittern müssen. Auch der VfR Wilflingen ist nach dem 4:2-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des SV Wurmlingen gerettet, da sich am letzten Spieltag nach die FSV Schwenningen II und die SG Irndorf/Bärenthal gegenüberstehen. Die SG Durchhausen/Gunningen kam bei Absteiger Türkgücü Tuttlingen zu einem deutlichen 8:1-Erfolg.

SG Fridingen/Mühlheim – FC Weigheim 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Moritz Waizenegger (16.), 2:0 Sedrik Hensle (31.), 3:0 Pascal Greiner (62.), 4:0, 5:0 und 6:0 alle Hendrik Scheunemann (68., 88. und 89.). Die stark ersatzgeschwächten Gäste aus Weigheim hielten beim neuen Meister lange Zeit einigermaßen gut mit. Erst in der Schlussphase brachen die Weigheimer dann ein und die SG hatte noch leichtes Spiel, einen klaren Sieg herauszuschießen.

SV Wurmlingen II – VfR Wilflingen 2:4 (1:1). - Tore: 1:0 Peter Jung (7.), 1:1 Matthias Reger (26., Foulelfmeter), 1:2 Christian Widmann (62.), 2:2 Noah Viani (63.), 2:3 Marius Leibold (63., Foulelfmeter), 2:4 Tobias Haaga (85.). Während die Wurmlinger Zweite den Klassenerhalt schon in der Tasche hatte und befreit aufspielen konnte, war den Gästen aus Wilflingen die Nervosität anzumerken. Erst in der Schlussphase wurde das Spiel der Gäste druckvoller und am Ende nahm Wilflingen nicht unverdient die Punkte mit.

SV Schörzingen – SV Egesheim 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Simon Henle (22.), 1:1 und 1:2 beide Tim Dreher (24. und 55.), 2:2 Timo Kohler (82.), 2:3 Adam-Marek Balij (90. + 2). Beide Mannschaften lieferten sich ein munteres Spiel. Schörzingen hatte den besseren Start und ging in Führung. Nach dem Rückstand drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und wurden belohnt. Aber Egesheim hatte den längeren Atem und erzielte in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer.

Türkgücü Tuttlingen – SG Durchhausen/Gunningen 1:8 (1:3). - Tore: 1:0 Erkan Demirci (7., Elfmeter), 1:1 Benjamin Birk (10.), 1:2 Jochen Mink (23.), 1:3, 1:4 und 1:5 alle Patrick Bury (37., 49. und 54.), 1:6 Simon Kirchmaier (64.), 1:7 Johannes Baier (71.), 1:8 Patrick Bury (77.). Lediglich in der Anfangsphase hielt Türkgücü mit und ging auch in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich übernahmen die Gäste immer mehr das Geschehen. In der zweiten Halbzeit hatte Türkgücü dann nichts mehr entgegenzusetzen und musste noch fünf weitere Gegentreffer einstecken.

SG Irndorf/Bärenthal – SG Gosheim-Wehingen II 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Patrick Medenica (51.), 0:2 Felix Hauser (75.), 1:2 Patrick Bauer (76.). Für beide Mannschaften ging es im Hinblick auf den Klassenerhalt um sehr viel. Nach der ersten Hälfte ohne große Torchancen wurden die Gäste nach der Pause aktiver und gingen auch in Führung. Die Gastgeber kamen noch zum Anschlusstreffer, aber schlussendlich kam der Schlussspurt der Platzherren zu spät.

SV Böttingen – FSV Schwenningen II 1:1. Mehr als das Ergebnis war nicht in Erfahrung zu bringen.