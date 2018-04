SG Fridingen/Mühlheim festigt mit zwei Siegen die Tabellenführung

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, hat die SG Fridingen/Mühlheim durch zwei Siege über Ostern ihre Tabellenführung gefestigt. Die SG ließ dem 4:0-Sieg gegen den SV Böttingen am Montag einen 4:1-Erfolg gegen den SV Schörzingen folgen. Auch der FC RW Reichenbach war zweimal erfolgreich und besiegte den VfR Wilflingen 3:0 und die FSV Schwenningen II 1:0. die Rot-Weißen sind nun Dritter. Weiter auf Rang zwei liegt der SV Egesheim, der die SG Durchhausen/Gunningen 6:0 abfertigte. Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holten der SV Wurmlingen II (2:1 gegen die SG Irndorf/Bärenthal) und die FSV Schwenningen II (5:0 beim SC 04 Tuttlingen III).

FC RW Reichenbach – VfR Wilflingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Ruks (35.), 2:0 Johannes Marquart (72.), 3:0 Daniel Nedelcia (80., Foulelfmeter). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wurde Reichenbach nach der Pause etwas stärker. Der Sieg für die Rot-Weißen war am Ende verdient, fiel aber zu hoch aus.

SV Egesheim – SG Durchhausen/Gunningen 6:0 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Rombach (32.), 2:0 und 3:0 beide Waceslav Komarov (56. und 62.), 4:0 Tim Dreher (65.), 5:0 und 6:0 beide Tobias Gehring (77. und 86.). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, dabei kam Egesheim zu einer glücklichen Pausenführung. Nach dem 2:0 nahm Egesheim das Heft deutlich in die Hand und am Ende ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung.

SV Wurmlingen II – SG Irndorf/Bärenthal 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Markus Saile (32.), 2:0 Ümit Cakici (38.), 2:1 Jonas Korb (52.). Die erste Hälfte gehörte der Wurmlinger Reserve, die auch verdient mit 2:0 in Führung lag. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, aber mehr als der Anschlusstreffer wollte der SG nicht gelingen.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Böttingen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Andreas Hipp (15.), 2:0 Thorsten Lauffer (19., Elfmeter), 3:0 Pascal Greiner (58.), 4:0 Veit Irion (66.). Mit den ersten beiden Toren in der Anfangsphase sorgte der Spitzenreiter schnell für klare Verhältnisse. Auch in der Folgezeit ließen die Gastgeber nichts anbrennen und machten in der zweiten Halbzeit mit zwei weiteren Treffern den klaren Heimsieg perfekt.

SC 04 Tuttlingen III – FSV Schwenningen II 0:5 (0:0). - Tore: 0:1 (47., Eigentor), 0:2 Mehmet Elbir (65.), 0:3 und 0:4 beide Osman Colak (70. und 75.), 0:5 Billal Cheaitour (86., Elfmeter). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wirkte das schnelle 0:1 nach der Pause wie ein Schock für die Gastgeber. Die SC-Dritte versuchte zwar noch einmal alles, aber mit dem 0:2 war der Widerstand gebrochen und die Moos-Kicker aus Schwenningen gewannen noch deutlich.

FC Weigheim – SG Gosheim-Wehingen II 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Stefan Göller (10.), 1:1 Jan Seemann (82.). Dem frühen 0:1-Rückstand liefen die Gäste lange hinterher. Die SG gab jedoch nie auf und wurde acht Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich belohnt.

SC Wellendingen II – VfR Wilflingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Martin Leibold (22.), 0:2 Elias Leibold (56.), 0:3 Markus Widmann (89.). - Besondere Vorkommnisse: eine gelbrote Karte gegen den SC Wellendingen II (38.). Mit dem knappen 0:1-Pausenrückstand und in Unterzahl hatte es die Wellendinger Zweite nach der Pause schwer. Wilflingen spielte sehr kompakt, erzielte noch zwei Tore und gewann verdient.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Schörzingen 4:1 (0:1). - Tore: 0:1 Simon Henle (38.), 1:1 Lukas-Tobias Kalmbach (50.), 2:1 Andreas Hipp (55.), 3:1 Maximilian Bell (66.), 4:1 Pascal Greiner (81.). Bis zur Pause sah es noch nicht nach einem klaren Sieg des Spitzenreiters aus, denn Schörzingen zeigte bis dahin eine gute Leistung. Nach der Halbzeit übernahmen die Gastgeber das Kommando und schossen sich mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten auf die Siegesstraße. In der Schlussphase ließ bei Schörzingen die Kraft nach.

FC RW Reichenbach – FSV Schwenningen II 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Alexander Ruks (42.). In der ersten Hälfte ging Reichenbach trotz des Führungstreffers großzügig mit seinen Torchancen um. Auch nach der Pause hatte Reichenbach die besseren Chancen, musste am Ende aber etwas um den knappen Sieg zittern.