SG Donautal Tuttlingen unterliegt Titelanwärter Balingen

In der siebten Runde der Schach-Landesliga Alb-Schwarzwald hat die SG Donautal Tuttlingen gegen den SV Balingen 3,5:4,5 verloren. Die Tuttlinger waren gegen den Titelaspiranten, der in Bestbesetzung antrat, nur Außenseiter. Zumal die Donaustädter auf ihren stärksten Spieler Patrick Marquardt verzichten mussten.

Trotz der schlechten Ausgangslage gingen die Tuttlinger zunächst in Führung. Kurt Sulzbacher zog an Brett acht die gegnerische Majestät mit einem spekulativen Springeropfer aus ihrer Deckung. Als sein Gegner Manfred Haller den sofortigen Rückzug seines Königs versäumte, war der Mattangriff auf den geschwächten schwarzen Feldern nicht mehr abzuwenden.

Die Balinger glichen schnell wieder aus. Steffen Paul geriet gegen Mario Holderied an Brett drei durch eine falsche Postierung der Dame in eine nicht mehr haltbare Stellung. An Brett vier hatte Andreas Hahn gegen Markus Geiger zwar einen Bauern erobert, konnte den isolierten Bauern auf der d-Linie jedoch nicht halten und akzeptierte das Remisangebot seines Gegners. Auch Christian Kinkelin konnte seine Partie an Brett zwei gegen den starken Bernd Volz Remis halten.

Dann kippte der Mannschaftskampf zugunsten der Gäste. Am Spitzenbrett war Alexander Günters Dame mit Verteidigungsaufgaben überlastet, was sein Gegner Jürgen Muschkowski zum entscheidenden Materialgewinn nutzen konnte. An Brett sechs war Norbert Bengsch mit seinen Angriffsbemühungen hinter denen seines schneller agierenden Gegners Karl-Heinz Müller zurückgeblieben, was letztlich das Eindringen eines feindlichen Springers in die weiße Stellung unter Materialgewinn ermöglichte. Gunther Kaufmann konnte zwar mit den schwarzen Steinen eine Stellungswiederholung gegen Klaus Bender an Brett fünf erzwingen; jedoch entschied dieses Remis den Mannschaftskampf zugunsten der Balinger. Der abschließende Sieg von Ivan Topic an Brett sieben gegen Ivan Ravlic konnte eine höhere Niederlage der Tuttlinger verhindern.