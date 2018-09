SG Donautal siegt zum Saisonauftakt

Die SG Donautal Tuttlingen ist mit einem 4,5:3,5-Sieg gegen den SV Stockenhausen-Frommern in die neue Landesliga-Saison gestartet.

Da die Gäste das Spitzenbrett unbesetzt ließen, gingen die Tuttlinger durch Alexander Günter kampflos in Führung. Die Partien zwischen Hermann Margrandner und Bernd Merz an Brett 7 sowie zwischen Gunther Kaufmann und Andre Dreyer an Brett drei endeten Remis. Der Tuttlinger hatte mit den schwarzen Steinen den gefährlichen Königsangriff des Frommerners stoppen können.

An Brett 5 baute Norbert Bengsch die Führung auf 3:1 aus. Sein entfernter Freibauer erwies sich in einem gleichfarbigen Läuferendspiel stärker als der zentrale Freibauer Georg Söllners. Die Gäste verkürzten, weil es Andreas Hahn an Brett 4 gegen Joshua Bueble versäumte, nach seinem chancenreichen Qualitätsopfer das geopferte Material bei verbesserter Stellung wieder einzusammeln. Christian Kinkelin brachte an Brett 2 mit einem unerwarteten Springereinschlag die gegnerische Königstellung ins Wanken und gewann nach einem ungenauen Damenzug von Kevin Narr.

Julian Mumper bot an Brett 6 bei eigenem Materialvorteil ein Remis an und sicherte damit den Mannschaftssieg. Schlusspunkt der Begegnung war die bedeutungslos gewordene Partie an Brett 8, an dem Jürgen Keim gegen Kai Müller verlor.