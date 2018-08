SG Donautal organisiert Schachturniere

In der kommenden Saison organisiert der Schachverein SG Donautal Tuttlingen wieder eine Serie von Blitz- und Schnellschach-Turnieren mit einer Meisterschaftswertung.

Die Reihe der sieben Blitzschachturniere startet am Freitag, 14. September. Gespielt wird in der Kantine des städtischen Bauhofs Tuttlingen in der Ludwigstaler Straße 51 gegenüber von Lidl. Der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes.

Der Spielbeginn ist um 20 Uhr. Es wird kein Startgeld erhoben. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Alle Teilnehmer, auch Hobbyspieler und Einsteiger, können spontan vorbeischauen und mitmachen.