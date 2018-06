SG Donautal ist erfolgreich

Von Schwäbische Zeitung und Adelinde Schwegler

Die Gemeinden rund ums Schussental kommen mit der Baulandentwicklung nicht so schnell voran, wie die Nachfrage nach Bauplätzen steigt. Etwas Luft wird das neue, 8,3 Hektar große Baugebiet „Obere Halde“ in Berg verschaffen. Am Mittwoch war Spatenstich.

Ein Jahrhundertereignis war dies nicht gerade, was sich direkt an der L291 zwischen den Ortsteilen Vorberg und Kasernen abspielte, denn Spatenstiche, respektive erste Baggerbisse für neue Baugebiete hat es mit Kleintobel, Weilerhalde und Obere Panoramastraße in Berg mehrere gegeben, ...