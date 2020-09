SG Deißlingen/Lauffen erwartet den FV 08 Rottweil im Top-Spiel

Das punktgleiche Führungsduo hat es am 5. Spieltag mit Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Somit dürfte sich an der Tabellenspitze nicht viel ändern, auch wenn die SG Deißlingen/Lauffen im Derby gegen den FV 08 Rottweil gegenüber dem SV Villingendorf, der Schlusslicht SV Gosheim empfängt, die vermeintlich schwerere Aufgabe vor sich hat. Der SV Bubsheim überraschte bislang angenehm. Diesen Schwung will man auch mit nach Winzeln nehmen. Ein interessantes Derby steigt in Lauterbach, wo die Kickers die SG Schramberg/Sulgen erwarten. Beim stark gestarteten FSV Denkingen dürfte es für den SV Zimmern II schwer werden.

SG Deißlingen/Lauffen – FV 08 Rottweil. Beide Teams mussten unter der Woche überraschend bei A-Ligisten das Pokal-Aus hinnehmen. Man darf gespannt sein, wer dies besser verkraftet hat. Während es bei der Spielgemeinschaft in der Meisterschaft gut läuft, dadurch auch an der Tabellenspitze steht, sollte Rottweil bewusst sein, dass man an die Leistungsgrenze gehen muss, um bestehen zu können. Nachdem der FV Rottweil wider Erwarten gegen die FSV Schwenningen leer ausging, braucht man unbedingt etwas Zählbares. Gelingt dies nicht, beginnt für die Gäste am Sonntag der Kampf um den Klassenerhalt. Viel wird davon abhängen, ob der FV 08 eine Idee hat, wie man Robin Schumpp an die Kette legen kann. Der SG-Angreifer entpuppt sich zum Top-Torjäger, erzielte bereits acht Treffer und ist in der Form, dass er Spiele im Alleingang entscheiden kann. Während bei der SG Kapitän Mike Rumpel definitiv ausfällt, hinter dem Einsatz von Spielertrainer Patrick Detta noch ein Fragezeichen steht, kann FV 08-Coach Mario Bibic aus dem Vollen schöpfen.

FSV Schwenningen – SV Renquishausen. Die FSV Schwenningen untermauerte ihre aufsteigenden Tendenzen mit dem knappen 1:0 beim FV Rottweil. Nur zu gern möchte man dies vor eigener Kulisse bestätigen, damit es weiter in die obere Tabellenhälfte geht. Doch auch beim SV Renquishausen zeigt die Leistungskurve nach oben, wobei auffällt, dass die auswärts gepflegte defensive Taktik erst zwei Gegentore zuließ. Geht diese Rechnung auch im Schwenninger Moos auf, könnte zumindest ein Punkt mitgenommen werden

SV Winzeln – SV Bubsheim. Ungewohnte Abwehrschwächen offenbarte der SV Winzeln beim 3:5 in Denkingen. Somit ist klar, will man gegen den SV Bubsheim wieder in die Erfolgsspur zurück, muss man defensiv aufmerksamer agieren. Zudem auch in der Chancenverwertung eine bessere Quote erreichen. Beim SV Bubsheim kann man mit dem Start richtig zufrieden sein. Mit neun Punkten reiht man sich direkt hinter dem Führungsduo ein. Wenn diese Position behauptet werden soll, darf man sich nicht nur darauf verlassen, dass der Angriff um Daniel Geisel ein Tor mehr erzielt, wie die Abwehr zulässt.

FSV Denkingen – SV Zimmern II. Ein Ausrufezeichen setzte der Aufsteiger mit dem 5:3 gegen den SV Winzeln. Damit machte der FSV Denkingen deutlich, dass man sich in der Bezirksliga behaupten kann. Nur zu gern möchte man erneut daheim nachlegen und weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Auch wenn das 2:5 der SVZ-Zweiten gegen Tabellenführer SG Deißlingen/Lauffen nicht unerwartet kam, hat die junge Truppe Potenzial. Eine Punkteteilung wäre aufgrund der Ausgangslage als Erfolg zu werten, doch um wieder aus dem Keller zu kommen, brauchen die Gäste Siege.

SV Villingendorf – SV Gosheim. Auch das Topspiel in Bösingen verdeutlichte, der SV Villingendorf holt zumindest bislang seine Punkte über die Defensive. Somit könnte das Gastspiel des Tabellenletzten so was wie der Knotenlöser werden, damit offensiv die Torquote aus der Vorsaison erreicht wird. Allerdings darf man den SV Gosheim keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Für die Gäste hat der Überlebenskampf schon früh begonnen. Auch wenn der SVG das einzige Team ist, das noch ohne Punkte da steht, will man sich dem Favoriten nicht kampflos ergeben, sollte dabei seine Torchancen, die sich die Sari-Elf in den vergangenen Spielen durchaus herausspielt, endlich nutzen.

Die weiteren Begegnungen:

FV Kickers Lauterbach – SGM 08 Schramberg/SVSulgen, SC Wellendingen – SGM Bösingen II/Beffendorf I, SpVgg Bochingen – SGM Böhringen/Dietingen.