SG-Damen schießen Landesrekord

Ärger und Freude haben bei den Bogenschützinnen der SG Schönblick Tuttlingen am Samstag eng beieinander gelegen. Zwar schieden Elke Rapp, Anja Bürmann, Tina Lehmann und Lilli Reiner im Einzelwettbewerb der Landesmeisterschaft des Württembergischen Schützenverbandes in der olympischen Disziplin „WA im Freien“ in der ersten Finalrunde aus. Als Mannschaft standen drei Tuttlingerinnen aber ganz vorne.

Mit vier von zehn Teilnehmerinnen stellten die Tuttlinger Compound-Damen schon 40 Prozent eines starken Teilnehmerfeldes, in dem mit Jennifer Wenzl aus Weil im Schönbuch auch die aktuelle deutsche Hallenmeisterin an den Start ging. Elke Rapp dominierte in der Vorrunde die Konkurrenz und startete als Erstplatzierte mit 667 Ringen in die Finalrunden. Anja Bürmann (Platz 6, 644 Ringe), Tina Lehmann (7./637) und Lilli Reiner (9./603) folgten mit etwas Abstand.

In der Finalrunde hatten die Schützinnen aus der Donaustadt nicht mehr das Glück. Alle schieden in der ersten Runde aus. Anja Bürmann, Elke Rapp und Tina Lehmann landeten auf den Plätzen sechs bis acht. Das Pech im Einzel-Wettbewerb schmälerte aber die Freude über die Mannschaftswertung nicht. Die drei Tuttlinger Amazonen nahmen nicht nur den Landesmeistertitel entgegen, sondern stellten auch wegen der guten Qualifikationsrunden einen neuen Landesrekord für Compound-Damenmannschaften mit 1948 Ringen auf.

Insgesamt waren neun Bogenschützen der SG Schönblick in Welzheim angetreten. Neben den Meisterehren ging es auch um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. In der Compound-Jugendklasse sicherte sich Armin Welte mit 648 Ringen die Silbermedaille und den Vize-Landesmeistertitel. Bei den Compound-Junioren kamen Michael Glatz (636) und Luis Jakobi (634) auf die Plätze drei und vier. Claudia Welte erreichte in der Damen-Masterklasse mit dem olympischen Bogen den siebten Rang. Sie schoss 542 Ringe. Im Mittelfeld platzierte sich Klaus Rapp in der Compound-Masterklasse als 13. mit 638 Ringen.

Ob und wer sein Ticket für die Deutsche Meisterschaft im August in Wiesbaden gelöst hat, wird sich in den nächsten zwei Wochen zeigen.