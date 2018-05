SG Dürbheim/Mahlstetten braucht Punkte

Der drittletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat einige richtungsweisende Paarungen im Programm. Unbeschwert aufspielen können nur wenige Mannschaften. So der feststehende Meister und Heuberg-Wanderpokalsieger SV Bubsheim. Dafür muss der FC Frittlingen daheim ebenso hellwach sein gegen den SV Tuningen wie auch die FSV Schwenningen gegen den Abstiegskandidaten SV Seitingen-Oberflacht. In fünf der acht Paarungen werden noch wichtige Zähler für Auf- und gegen den Abstieg vergeben.

SC 04 Tuttlingen II – TV Wehingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 2:3). Wenn die Wehinger den elften Tabellenplatz halten wollen, müssen die Gäste in Tuttlingen den Hinrunden-Sieg wiederholen. Das ist keine leichte Aufgabe, obwohl sie drei ihrer vergangenen vier Spiele gewonnen haben.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SpVgg Trossingen II (So., 15 Uhr/3:2). Vor einer schweren Hausaufgabe in Dürbheim steht die SG. Helfen kann im Kampf um den Klassenerhalt nur ein Heimsieg. Die SG hat die vergangenen fünf wichtigen Spiele nicht gewonnen und hängt darum unten drin.

FC Frittlingen – SV Tuningen (2:2). Der FC Frittlingen hat es am Sonntag daheim in der Hand, mit einem Sieg die Anwartschaft auf Rang zwei zu wahren. Sie hoffen zudem auf einen Ausrutscher des Konkurrenten FSV Schwenningen.

SpVgg Aldingen – VfL Nendingen (2:1). Mit dem VfL Nendingen kommt ein Team nach Aldingen, das noch dringend Punkte für den sicheren Klassenerhalt braucht. Aldingen hat Sorgen, wird aber nichts verschenken.

FSV Schwenningen – SV Seitingen-Oberflacht (4:2). Von der Aufgabenstellung her dürfte es eine der leichteren Spiele für die FSV sein. Trotzdem tut der Gastgeber gut daran, wenn er sich von Anfang an im Mooswäldle richtig reinkniet. Der SVSO hat auswärts bisher erst vier Punkte geholt.

FSV Denkingen – SV Bubsheim (0:0). Der FSV Denkingen war einer der wenigen Vereine, dem es gelang, vom Kirchberg einen Zähler mitzunehmen. Ob der SV Bubsheim sich am Sonntag revanchieren kann?

SV Kolbingen – SV Deilingen (4:1). Der SVK sollte am Sonntag in der Lage sein, den klaren Vorrundensieg auf eigenem Platz zu wiederholen.

SV Renquishausen – SV Wurmlingen (1:6). Der SV Renquishausen will das Vorrundenresultat nicht so stehen lassen. Ob die Gastgeber aber selbst zu einem so klaren Sieg kommen, ist fraglich.