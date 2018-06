SG Dürbheim/Mahlstetten benötigt Schützenhilfe

Am 30. und letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, wird sich der FC Frittlingen beim Absteiger und Lokalrivalen SpVgg Aldingen die Vizemeisterschaft wohl nicht noch nehmen lassen. Die FSV Schwenningen wird mit dem dritten Rang vorliebnehmen müssen, da dürfte auch ein womöglich klarer Sieg über den Lokalrivalen SV Tuningen nicht weiterhelfen. Spannend dürfte es noch in Kolbingen werden, wo der SV Seitingen-Oberflacht gewinnen will, um wenigstens den Relegationsplatz vor der SG Dürbheim/Mahlstetten zu halten. Die SG hat zum Abschluss Heimrecht gegen den TV Wehingen.

SC 04 Tuttlingen II – SV Bubsheim (So., 13 Uhr/Vorrunde 0:3). Meister SV Bubsheim will sich in Tuttlingen von der SC-Reserve mit einem Sieg aus der Kreisliga A verabschieden. Da werden die Gastgeber kaum etwas dagegensetzen können.

SpVgg Trossingen II – SV Wurmlingen (2:3). Die Trossinger Reserve hat sich in der Saison ehrgeizig gezeigt. Zum Schluss eine Revanche für die knappe Niederlage in Wurmlingen ist durchaus denkbar.

SpVgg Aldingen – FC Frittlingen (So., 15 Uhr/0:6). Das Lokalderby dürfte eine klare Angelegenheit für den FCF werden. Die Vizemeisterschaft sollte für den FC Frittlingen trotz Auswärtsspiel nicht in Gefahr sein.

FSV Schwenningen – SV Tuningen (2:3). Für die FSV Schwenningen wird am Ende wohl nur der dritte Platz übrigbleiben. Da kann wahrscheinlich auch ein klarer Heimsieg nichts daran ändern.

FSV Denkingen – VfL Nendingen (2:2). Beide Mannschaften können unbeschwert aufspielen. Das FSV-Team wird seinen Trainer Dominik Stahl wohl mit einem Sieg verabschieden wollen.

SV Kolbingen – SV Seitingen-Oberflacht (1:4). Wenn der SV Seitingen-Oberflacht sicher sein will, dass er doch noch die Relegation spielen kann, muss er in Kolbingen einen Sieg einfahren. Auf dem Rotlaub gewinnen, das hat zuletzt der SV Deilingen am 28. Spieltag fertig gebracht.

SV Renquishausen – SV Deilingen (4:2). In Renquishausen wird es für den bereits abgestiegenen SV Deilingen wohl kaum etwas zu erben geben.

SG Dürbheim/Mahlstetten – TV Wehingen (2:3). Die Gastgeber können nur mit einem Heimsieg in Mahlstetten ihre Chancen auf den Klassenerhalt wahren. Außerdem müssen sie zumindest auf ein Remis des SV Kolbingen gegen den SVSO hoffen. (ly)