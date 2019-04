SG Böhringen/Dietingen holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer SV Seedorf gegen Schlusslicht BSV 07 Schwenningen 4:0 gewonnen. Die Partie von Verfolger SC 04 Tuttlingen bei der Spvgg Bochingen fiel aus, da der eingeteilte Schiedsrichter nicht kam. Der Tabellendritte SpVgg Trossingen setzte sich beim SV Gosheim glatt mit 6:0 durch, wodurch Gosheim den Blick nun nach hinten richten muss (siehe Spiel des Tages). Auch die Talfahrt des SC Wellendingen geht nach dem 0:1 gegen die SG Böhringen/Dietingen weiter. Die SG Böhringen/Dietingen konnte durch diesen Erfolg nach Punkten zum SV Bubsheim aufschließen. Dagegen bleibt die Lage für die SpVgg 08 Schramberg nach der 0:1-Niederlage beim SV Villingendorf weiterhin prekär.

SpVgg Bochingen – SC 04 Tuttlingen ausgefallen. Da der für dieses Spiel eingeteilte Schiedsrichter Fotis Josifidis aus Onstmettingen nicht erschien, musste die Partie ausfallen und wird am Mittwoch um 19.15 Uhr nachgeholt.

SC Wellendingen – SG Böhringen/Dietingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (65.) Michael Höhe (Elfmeter). - Zuschauer: 130 . - Schiedsrichter: Sinan Aksakal (Schopfloch). - Gelbrote Karte: Viktor Schmidt (90./Wellendingen). In einem niveauarmen Spiel taten sich vor allem die stark ersatzgeschwächten Gastgeber schwer, Torchancen zu kreieren. Insgesamt lebte die Partie mehr von der Spannung, als von sehenswerten Aktionen. Die SG war aggressiver und am Ende das glücklichere Team. Den spielentscheidenden Treffer für die Gäste erzielte Michael Höhe durch einen Handelfmeter.

SV Villingendorf – SpVgg 08 Schramberg 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (12.) Ovidiu-Marcel Gaber (Eigentor). - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Sebastian Flegr (Unterjesingen). Nach dem Kevin Haxha in der Anfangsphase nur die Latte getroffen hatte, übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle. Nach einer Flanke von Marc Müller unterlief Ovidiu-Marcel Gaber ,bedrängt von Florian Ehnis, ein Eigentor. So führte der SVV nach zwölf Minuten 1:0. Bis zur Halbzeit tat sich vor beiden Toren nicht mehr viel. Dies änderte sich nach der Pause, als die Gastgeber gefährlicher wurden und Gästetorhüter Marcel Kehrer immer mehr in den Blickpunkt rückte. Dabei verhinderte er gegen Florian Ehnis und Marc Müller zweimal überragend einen höheren Rückstand. Da die Gastgeber mit weiteren Möglichkeiten großzügig umgingen, blieb es beim knappen aber verdienten Erfolg der Platzherren.

SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 (36.), 2:0 (67.) beide Jonas Haag, 3:0 (69.) Tom Ritzel, 4:0 (89.) Julian Link. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Benedikt Fleig (Brigachtal). Die Gäste verteidigten zunächst geschickt und hatten selber zweimal die Möglichkeit zum Führungstreffer. Seedorf hatte zwar die Spielkontrolle, fand aber im ersten Durchgang nur einmal die Lücke, als Jonas Haag zum 1:0 traf. Nach der Pause erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und erspielten sich eine Vielzahl von guten Torchancen. Erneut Jonas Haag (61.) erzielte das 2:0. Tom Ritzel (69.) und kurz vor Spielende Julian Link sorgten mit zwei weiteren Treffern für einen auch zahlenmäßig deutlichen Erfolg des Tabellenführers.

SV Winzeln – SV Zimmern II 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 (13.) Kevin Müller, 0:2 (20.) Christian Braun, 1:2 (70.) Simon Gaus. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Ruben Zeitler (Betzingen). Zimmern, das sich mit sechs Stammspielern aus der Landesliga-Elf verstärkt hatte, bestimmte im ersten Durchgang klar das Geschehen und führte bis dahin verdient mit 2:0. Nach der Pause legten die Gastgeber zu und Simon Gaus (70.) erzielte nach einem Eckball per Kopf den Anschlusstreffer. Auch danach blieb der Aufsteiger dran, hatte dabei durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch die Gäste retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.