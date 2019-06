SG aus Donautal ist Vizemeister und spielt die Relegation

In der Fußball-Kreisliga C 3 hat Meister Türkgücü Tuttlingen am letzten Spieltag beim SV Renquishausen II 2:0 gewonnen. Die SG Fridingen II/Mühlheim III verteidigte durch einen 3:1-Sieg gegen den FK Spaichingen Platz zwei und bestreitet damit am Samstag, 22. Juni, um 13.30 Uhr in Bubsheim das Relegationsspiel gegen den FC Weigheim um einen Platz in der Kreisliga B.

SV Renquishausen II – Türkgücü Tuttlingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Davut Tokuc (73.), 0:2 Mikail Emre Yurdakul (74.).

SG Fridingen II/Mühlheim III – FK Spaichingen 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 Selcuk Güner (17.), 1:1 Ediz Parlak (35.), 2:1 Michael Butsch (70.), 3:1 Daniel Leibinger (73.).

SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen/Oberflacht II – SG Dürbheim/Mahlstetten II 1:3 (1:2). - Tore: 0:1 Sebastian Wolf (3.), 0:2 Matthias Zepf (13.), 1:2 Dennis Gönner (30.), 1:3 (54., Eigentor).

SV Tuningen II – VfL Nendingen II 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Ralf Bek (22.), 2:0 Can Stegmann (23.), 3:0 Biniam Tewolde (76.), 4:0 Mike Gößwein (89.).

KF Shqiponja Tuttlingen – SV Königsheim 4:1 (0:1). - Tore: 0:1 Romario Morales (32.), 1:1 Ramiz Sadiku (55.), 2:1 Dardan Racaj (67.), 3:1 Mehdi Hafsi (72.), 4:1 Dardan Racaj (88.).

FSV Denkingen II – SV Kolbingen II 2:0. Mehr als das Ergebnis war zu diesem Spiel nicht in Erfahrung zu bringen.