SFZler gewinnen Preise

Am 24.Oktober fand im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung der Stadt Tuttlingen in der Stadthalle die Preisverleihung des Tuttlinger Klimaschutzpreises statt. Mit großer Freude durften dabei VertreterInnen von drei SFZ Projekten die Preise für die Plätze 2 und 3 entgegennehmen.

Den zweiten Platz belegten Tabea Hosch und Magnus Spang (beide J2, IKG Tuttlingen), die die Jury von ihrem nachhaltigen intelligenten Baustoff und ihrer für die Weiterentwicklung der Idee gegründeten eigenen Firma überzeugen konnten. Der dritte Preis ging an das Kooperationsprojekt „Isame und die Wunderpflanze“ von Fridolin Bachmann (Klasse 7, IKG Tuttlingen), Melina Reckermann und Isabell Seibel (beide ehemals IKG Tuttlingen). Die drei hatten auf der Grundlage der Forschungsergebnisse von Melina und Isabell ein Kinderbuch zum Thema Bodengesundheit verfasst, welches von Fridolin künstlerisch umgesetzt wurde und im Unverpackt Laden in Tuttlingen oder direkt am IKG gekauft werden kann. Betreut wurden diese beiden Projekte von Frau Kaltenbach.

Loreena Koch und Aileen Girschik (beide ehemals Gymnasium Spaichingen) konnten die Jury mit ihrem Projekt „Power-to-X“ begeistern. In ihrem Projekt entwickelten die beiden ein Verfahren, um aus Algen Fettsäuren zu gewinnen und dann mittels Elektrolysereaktor kurzkettige Kohlenwasserstoffe herzustellen. Als Begleitprodukt entsteht Wasserstoff, der der Energiespeicherung dient. Betreut wurde das Projekt von Manuel Vogel.

Alle Preisträger freuen sich über die Anerkennung ihrer Arbeiten im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der WHO durch die Stadt Tuttlingen sowie über Geldbeträge für weitere Projekte.